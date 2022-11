Twitter, Meta e non solo: cosa c’è dietro la prima grande crisi delle Big tech

L’uccellino si è trasformato in un drago che divora danaro e posti di lavoro. Con l’avvento (tribolato) di Elon Musk, Twitter è finito subito in preda al caos, ma le polemiche non riguardano solo il difficile equilibrio tra libertà di parola e diritto a una corretta informazione: la prima emergenza è far tornare i conti e la nuova proprietà ha deciso di passare alle maniere forti, annunciando addirittura un dimezzamento degli occupati con 3.700 licenziamenti su circa 7.500 dipendenti. In Paesi come l’India, peraltro, la sforbiciata arriverebbe addirittura a circa il 90 per cento. Venerdì scorso, Musk ha twittato che non c’era altra scelta che ridurre il personale «quando l’azienda sta perdendo oltre 4 milioni di dollari al giorno». Il paradosso è che la piattaforma di microblogging ha avuto una tale fregola di tagliare teste che poi è dovuta correre frettolosamente ai ripari, richiamando subito una dozzina di dipendenti licenziati per errore o ritenuti in un secondo momento troppo importanti su determinate mansioni.

Lavoro tossico ed esuberi: il brutto clima a San Francisco

Anche per chi resta, tuttavia, il clima non sembra essere dei migliori dalle parti di San Francisco. La scorsa settimana è diventata virale la foto della dirigente e project manager di Twitter, Esther Crawford, che dormiva sul pavimento del suo ufficio. Crawford ha ritwittato lo scatto, aggiungendo un commento: «Quando il tuo team spinge 24 ore su 24 per rispettare le scadenze, a volte #DormiDoveLavori». L’hashtag #SleepWhereYouWork ha scatenato un putiferio in epoca di “grandi dimissioni” e di ripensamento diffuso del rapporto tra tempi di vita e di lavoro. Successivamente, la manager ha chiarito di essere orgogliosa della «forza e resilienza» del team di Twitter, pur osservando che questo «non è un momento normale» per l’azienda. In ogni caso, la frittata era fatta e molti utenti hanno parlato di «toxic workplace», di ambienti professionali non salubri dal punto di vista mentale ed emotivo.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

Zuckerberg tra metaverso e ridimensionamento

Il caso Twitter, comunque, non è affatto isolato. Anzi, rappresenta la punta dell’iceberg dell’attuale crisi dei colossi del digitale, con la forza lavoro che è sempre la prima ad andarci di mezzo quando si tratta di ridurre i costi. Meta, per esempio, ha annunciato il taglio di «migliaia» di impiegati: andranno a casa in 11 mila, il 13 per cento dei dipendenti che in totale ammontavano a circa 87 mila alla fine di settembre. D’altronde, già a giugno Menlo Park aveva rivelato di aver pianificato quest’anno una sforbiciata di almeno il 30 per cento delle assunzioni di ingegneri. Mark Zuckerberg ha preannunciato altri ridimensionamenti e ha spiegato ai suoi dipendenti: «Avevo sperato che l’economia si stabilizzasse in modo più chiaro, ma non è così da ciò che vediamo e quindi dobbiamo muoverci in modo prudente». Peraltro, una settimana fa Meta ha previsto un trimestre di chiusura debole e costi significativamente più elevati per il prossimo anno, facendo crollare il titolo di quasi il 20 per cento, anche perché gli investitori hanno espresso scetticismo sulle costose scommesse che riguardano il metaverso.

Anche Apple, Microsoft e Snapchat rallentano

Apple, a sua volta, ha bloccato le assunzioni in tutte le aree, tranne ricerca e sviluppo. Il colosso della mela morsicata si dice fiducioso sul futuro, «ma dato l’attuale contesto economico, stiamo adottando un approccio molto oculato in alcune parti del business». A Cupertino sono in realtà preoccupati per un ultimo trimestre con crescita lenta, tassi di interesse più alti e una spesa dei consumatori in calo. Anche i blocchi del Covid in Cina stanno danneggiando la produzione dell’iPhone 14; non è un caso che le azioni Apple abbiano perso circa un quarto del valore quest’anno. Microsoft ha a sua volta licenziato circa 1.000 dipendenti il ​​mese scorso, in quello che è stato il terzo round di ridimensionamento dell’azienda nel 2022. Numeri simili per Snapchat che ad agosto ha fatto fuori un migliaio di lavoratori perché il prezzo delle azioni è crollato di oltre l’80 per cento nell’ultimo anno. L’amministratore delegato dell’azienda, Evan Spiegel, ha ammesso in una nota interna che i tagli ai posti sono necessari per «garantire il successo a lungo termine di Snap in qualsiasi ambiente». Non va meglio a Netflix che nell’anno in corso ha ridotto la forza lavoro di quasi 500 addetti, mentre Alphabet, cui fanno capo Google e YouTube, recluterà meno della metà del numero di lavoratori rispetto al trimestre precedente.

Organici da tagliuzzare dopo l’attenuazione della pandemia

Poi c’è Amazon e un piccolo giallo. Nonostante lo strapotere sul mercato, il cfo del gigante di Seattle, Brian Olsavsky, ha citato nel suo ultimo rapporto sugli utili una riduzione di organico per quasi 27 mila dipendenti. La società ha negato, ma le parole di Olsavsky hanno chiarito la dinamica: «Come accennato, nel primo trimestre abbiamo aggiunto 14 mila dipendenti. L’anno scorso avevamo ridotto il nostro organico netto di 27 mila. Quindi, siamo stati abbastanza trasparenti sul fatto che avevamo assunto molte persone nel primo trimestre per la copertura della variante Omicron. Fortunatamente, quella variante si è attenuata e l’azienda era rimasta con un organico sovrabbondante. Abbiamo risolto tra la fine di aprile e inizio maggio riducendo le assunzioni e grazie al normale tasso di abbandono. Quindi questo è ciò che sta determinando il calo in organico trimestre su trimestre». Infine, merita una citazione Lyft, il primo concorrente di Uber negli Usa. Nata nel 2012 a San Francisco, l’azienda di car pooling è al momento presente in oltre 200 città americane. I vertici hanno dichiarato giovedì scorso che licenzieranno il 13 per cento dei dipendenti o quasi 700 persone, per colpa dell’inflazione e del possibile inverno economico. «Affronteremo una probabile recessione nel prossimo anno e i costi dell’assicurazione del rideshare aumenteranno», hanno detto i fondatori Logan Green e John Zimmer in una nota ai dipendenti rivelata dalla Cnn. Le azioni della società sono crollate di quasi il 70 per cento finora nel 2022 e Lyft ha affermato che probabilmente affronterà spese di ristrutturazione tra 27 a 32 milioni di dollari.

Una bolla speculativa come le dot-com all’inizio del millennio?

Siamo in vista di una nuova bolla speculativa simile a quella che colpì le dot-com della new economy all’inizio del millennio? In effetti, il rapido layoff del settore tecnologico è iniziato già da diversi mesi, dopo il boom effimero delle attività durante la pandemia. Pesa sicuramente la congiuntura economica, con inflazione alta e inasprimento dei tassi, ma giocano un ruolo pure la forte concorrenza e alcune restrizioni regolatorie che hanno ridimensionato il mercato digitale. Meta, in particolare, ha dovuto affrontare un aggiornamento sulla privacy di Apple, che le è costato oltre 10 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie. Anche l’advertising di Google sta subendo la stessa sorte. È forse troppo presto per dire se la crisi congiunturale diverrà strutturale, ma sicuramente siamo di fronte a un cambiamento di scenario che lascerà il segno.