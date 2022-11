Twitter, Elon Musk banna i suoi “imitatori”

Si prospettano tempi duri per gli “aspiranti” Elon Musk di Twitter, ovvero per tutti gli account che sono parodie e pallide imitazioni di altri già esistenti. A cominciare dal suo. «In futuro, qualsiasi account di Twitter che imita qualcuno senza specificare che si tratta di una parodia sarà sospeso», ha scritto il fondatore di Tesla e SpaceX, nonché fresco proprietario della piattaforma, ricordando che se in passato il social network si era limitato a notificare il comportamento scorretto, da ora in poi «non ci saranno avvertimenti».

Musk, tolleranza zero contro le parodie

Il messaggio di Musk è generico, ma in realtà l’imprenditore punta a difendere soprattutto sé stesso. A seguito del licenziamento di migliaia di dipendenti e dell’annuncio dell’intenzione di mettere pagamento il servizio di verifica della spunta blu, moltissimi utenti hanno cambiato il loro username in quello dell’uomo più ricco del mondo. Nonostante Musk avesse promesso che gli utenti sarebbero stati in grado di parodiare altri account, se chiaramente contrassegnati in tal senso (come previsto dalla policy di Twitter), alcuni “imitatori” dell’imprenditore sono stati comunque bannati. Tra essi gli attori Rich Sommer e Kathy Griffin. Dopo la sospensione dell’account di quest’ultima, Musk ha scritto ironicamente che «potrà riaverlo pagando 8 dollari», ovvero la cifra richiesta per la spunta blu.

Four hours and counting. https://t.co/oUOnIgLHKl — EIon Musk (@disinformatico) November 7, 2022

Anche Il Disinformatico ha cambiato in “Elon Musk”

Dopo l’annuncio di Elon Musk, è in attesa di novità il blogger, giornalista informatico e cacciatore di bufale Paolo Attivissimo, alias Il Disinformatico, che da questa mattina sulla piattaforma ha adottato nome e cognome dell’imprenditore. «Alcuni mi hanno chiesto se mi preoccupa l’idea che un collasso di Twitter mi possa causare problemi, visto che ho circa 400 mila follower su questo social network. Beh, diciamo che il numero di follower in astratto non è una mia ragione di vita. Non sto dicendo che non me ne importa nulla di chi mi segue. Ma so che le persone che sono realmente interessate a quello che scrivo sanno benissimo dove trovarmi altrove. Ero online ben prima dei social, ci sarò anche dopo», ha scritto. Poi, rivolgendosi a Musk: «È tempo di rendersi conto che il tuo approccio per “mettere a posto” Twitter è come portare un orologio difettoso a riparare e vedere il riparatore che lo distrugge con un martello. Non c’è vergogna nel riconoscere un errore. Chiama alcuni orologiai. Per favore».