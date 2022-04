Twitter e Elon Musk, ci risiamo: accordo vicino per 43 miliardi

L’agenzia Bloomberg sgancia la bomba: Twitter torna a trattare con Elon Musk e il patron di Tesla potrebbe completare l’acquisto del social già oggi. Una vicenda che sta tenendo banco non solo sul web ma anche in borsa, dove il titolo vola. A Wall Street nella sessione che precede l’apertura dei mercati il rialzo è stato del 6,2 per cento. Una crescita importante, a cui fa da contraltare il calo di Tesla: registrato un decremento di oltre 4 punti.

Azioni pronti a cedere a Musk: operazione vicina

Bloomberg prima e Reuters poi hanno parlato di come la società stia riesaminando la proposta presentata da Elon Musk lo scorso 14 aprile. Non un’offerta qualunque, ma una cifra faraonica, che va dai 42 ai 43 miliardi dollari. Tutto apparentemente saltato dieci giorni fa, con il Cda a riunirsi e a dire no poiché il miliardario non avrebbe specificato quando sarebbe stato ratificato il pagamento. Sembra, però, che gli azionisti ci abbiano ripensato e che si riuniranno proprio in queste ore. Sembra però che l’intenzione sia di trattare per tentare di assicurarsi una cifra ancora più alta. Musk ha precedentemente dichiarato che non aumenterà l’offerta, che resterà fissa sui 54,20 dollari ad azione.

Venerdì scorso l’incontro privato

Pare che un nuovo incontro ci sia già stato venerdì scorso. Musk avrebbe tenuto un confronto privato con alcuni azionisti di Twitter per spiegare il suo progetto finanziario. Un passo importante, che ha poi portato alla scelta del Cda di incontrarsi oggi e valutare nuovamente l’offerta. Il titolo di Twitter, proprio venerdì, è salito in borsa di altri 4 punti percentuali, arrivando a toccare quota 48,93 dollari ad azione. Inoltre sembra che lo stesso Musk abbia già avuto rassicurazioni da diverse banche del pianeta per una cifra che si aggira intorno ai 25 miliardi di dollari. Suoi, invece, altri 21 miliardi.

Musk pronto a vendere in caso di rifiuto

Elon Musk ha acquistato il 9 per cento di Twitter a inizio aprile. Un’operazione su cui potrebbe arrivare un clamoroso dietrofront in caso di rifiuto da parte del Cda dell’offerta di 43 miliardi. Il patron di Tesla potrebbe quindi vendere le sue azioni, in parte o complessivamente. In caso positivo, invece, sembra che nei programmi del multi-miliardario ci sia quello di trasformare il social, togliendo la pubblicità, allontanandola da Wall Street e inserendo alcune modifiche importanti.