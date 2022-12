Twitter, da domani spunta blu a pagamento

«Domani i bot avranno una sorpresa». Così Elon Musk ha commentato la “rivoluzione” di Twitter contro gli account falsi, che prevede il lancio di un nuovo sistema di abbonamenti premium per gli account con la spunta blu. Che, dopo tanti annunci e false partenze, sarà a pagamento appunto da domani. «I bot/troll generano attività false. Twitter potrà sembrare un po’ meno vivace, ma in realtà sparirà la falsità», ha scritto il proprietario del social network.

The bots are in for a surprise tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Chi utilizza iOS pagherà di più

Il nuovo sistema di abbonamenti premium per gli account con la spunta blu costerà di più per chi utilizza iOS, ovvero il sistema operativo dei dispositivi Apple come iPhone e iPad. «TwitterBlue verrà rilanciato lunedì: abbonati sul web per 8 dollari al mese o su iOS per 11 dollari al mese per ottenere l’accesso alle funzionalità riservate agli abbonati, incluso il segno di spunta blu», ha precisato Twitter sul proprio account. La variazione dei prezzi è probabilmente figlia della percentuale che Apple richiede per gli acquisti in-app, ovvero i servizi aggiuntivi che è possibile comprare direttamente dall’interno delle applicazioni.

Addio agli account inattivi: sono 1,5 miliardi

Gli abbonati, spiega la società di Musk «potranno cambiare nome utente, nome visualizzato o foto del profilo, ma in tal caso perderanno temporaneamente il segno di spunta blu fino a quando il loro account non verrà verificato di nuovo” da Twitter». Gli abbonati avranno anche accesso alla funzione per correggere i tweet già pubblicati o per scaricare video di migliore qualità.

Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, le spunte degli account premium verificati diventeranno poi di diversi colori: dorate per le società commerciali e grigie per istituzioni e organizzazioni governative. Da domani addio inoltre agli account inattivi, che sono circa 1,5 miliardi.