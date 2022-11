Twitter, dimissioni di massa dei dipendenti dopo l’ultimatum di Elon Musk

Dopo l’ultimatum di Elon Musk, che aveva chiesto al personale di Twitter di «lavorare di più» e «duramente» e concesso ventiquattr’ore di tempo per decidere se accettare o andarsene, centinaia di dipendenti dell’azienda sembrerebbero intenzionati a dare il via ad un’ondata di dimissioni di massa. Lo riportano diversi media americani, tra cui Washington Post e New York Times che hanno visto la email interna inviata dal miliardario.

Dimissioni di massa da Twitter

Sugli account di molti lavoratori sono apparse emoticon che indicano l’addio, mentre qualcuno ha scritto che «entrare in questa compagnia era stata una delle decisioni più facili che avessi mai preso: oggi lo è andarsene». Altri hanno parlato di ambiente tossico e definito l’ultimatum un «pugno nello stomaco» per il poco tempo concesso per prendere una decisione così importante.

Il fondatore di Tesla aveva più volte espresso la necessità intraprendere azioni forti per salvare Twitter ed evitare il rischio di bancarotta. Il suo comportamento farebbe dunque parte di una strategia per tagliare il personale spingendo sempre più dipendenti a dimettersi, così da rientrare nei 44 miliardi spesi per l’acquisto del social network.

I rischi per la piattaforma

Da quando Musk ha acquisito la piattaforma, la tensione è diventata una costante tra i lavoratori: prima il miliardario ha ordinato a tutti di presentarsi in ufficio il giorno dopo, poi ha cacciato alcuni manager (altri, in polemica con lui, hanno abbandonato di propria sponte) e inviato una prima serie di lettere di licenziamento salvo poi cercare di richiamare qualcuno dicendo di essersi sbagliato.

Ora, l’uscita in massa dei dipendenti, che avranno diritto a tre mesi di stipendio, rischia di mettere ulteriormente in crisi Twitter. La fuga di centinaia di ingegneri potrebbe infatti mettere a rischio il sistema interno di sicurezza e quella del personale ridurre i controlli, con una conseguente moltiplicazione dei post dai contenuti d’odio. Molti dei dipendenti che hanno stanno lasciando in queste ore anche erano quelli più esperti a scovare le informazioni scorrette postate sulla rete, gli account falsi e quelli che si spacciavano per personaggi famosi.