Twitter, in arrivo chiamate audio e video

Chiamate audio e video in arrivo su Twitter. Ad annunciare la novità è stato Elon Musk, proprietario del social network. «Presto arriveranno le chat vocali e video dal tuo account, verso chiunque su questa piattaforma», ha twittato l’imprenditore sudafricano. «Così potrete parlare con persone in qualsiasi parte del mondo senza dare loro il vostro numero di telefono». Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, Twitter entrerà in concorrenza con altre popolari applicazioni di messaggistica gratuita, su tutte WhatsApp e che lo stesso Musk ha definito «non affidabile» in un altro tweet.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023