Twitter, si dimette il capo ingegneri dopo i problemi con il live di DeSantis

Twitter perde il suo capo ingegneri. Foad Dabiri ha rassegnato le dimissioni dopo quattro anni nell’azienda, non prima di aver ringraziato tutta la squadra che ha lavorato al suo fianco. Pur non avendo motivato la decisione, è probabile che sia frutto dei problemi avuti dal social network nel corso della diretta con Ron DeSantis di due giorni fa. Come riporta la Bbc, la piattaforma di Elon Musk non ha commentato la notizia. In un tweet dal suo account personale, Dabiri ha ricordato la lunga transizione che l’azienda ha attraversato all’arrivo del miliardario, che in appena un anno ha ridotto la forza lavoro di circa l’80 per cento.

After almost four incredible years at Twitter, I decided to leave the nest yesterday. The combination of the fantastic community, the impact it has, and its limitless potential sets Twitter apart. So, here is my pseudo-obligatory gratitude thread: #LoveWhereYouWorked — Foad Dabiri (@foaddabiri) May 25, 2023

Il capo ingegneri di Twitter ha ringraziato Musk pur parlando di mesi difficili

Foad Dabiri ha ricoperto negli ultimi quattro anni il ruolo di responsabile tecnico dell’organizzazione per la crescita di Twitter. Capo degli ingegneri informatici, ha scritto sul suo account di aver vissuto «due epoche distinte» presso l’azienda. Il riferimento è all’acquisizione da parte di Elon Musk, che dal momento del suo avvento a capo della piattaforma ha avviato una radicale trasformazione. «Dire che è stato impegnativo è un eufemismo», ha aggiunto Dabiri nel tweet. «La transizione alla versione 2.0 di Twitter è stata massiccia e rapida». In un altro post online l’ormai ex capo ingegneri ha comunque ringraziato Musk, parlando di mesi «istruttivi e illuminanti grazie alla sua visione che plasmerà il futuro dell’azienda». Il magnate non ha però commentato l’addio e nemmeno i portavoce della piattaforma hanno rilasciato dichiarazioni ai media.

Working with @elonmusk has been highly educational, and it was enlightening to see how his principles and vision are shaping the future of this company. — Foad Dabiri (@foaddabiri) May 25, 2023

Ad oggi, la forza lavoro di Twitter ammonta a 1500 dipendenti, molti meno rispetto agli 8 mila di ottobre, quando Musk completò l’acquisizione. Difficile stabilire se si procederà con una nuova assunzione per sostituire Dabiri oppure se si opterà con una ricollocazione interna. Pur essendo d’obbligo l’utilizzo del condizionale, in tanti hanno accostato le dimissioni del capo ingegneri alla recente brutta figura di Twitter durante la diretta di Ron DeSantis. Il governatore della Florida ha infatti annunciato la sua candidatura alle primarie repubblicane in diretta sul social con Elon Musk con mezz’ora di ritardo per via di bug e intoppi di connessione. I continui problemi tecnici hanno spinto lo stesso miliardario a scusarsi con gli utenti, giustificando l’accaduto con un sovraccarico dei server.