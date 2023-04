Twitter, chi è il cane diventato logo: si chiama Kabosu e ha 17 anni

Da lunedì gli utenti di Twitter hanno trovato l’immagine di un cane al posto del logo classico di Twitter. Si tratta di Kabosu, Shiba Inu di 17 anni giapponese.

Chi è il cane diventato logo di Twitter

L’animale è diventato famoso nel 2013 quando in rete ha iniziato a circolare una sua fotografia in cui posa con un’espressione all’apparenza interdetta, perfetta per essere trasformata appunto in un meme (imitazione). La cagnolina è stata adottata nel 2008 da una maestra di asilo, Atsuko Sato, che l’ha trovata nel rifugio in cui era finita dopo essere stata abbandonata insieme con altri cuccioli. La donna ha spiegato di averle dato questo nome perché il suo muso è «rotondo come un frutto» – il kabosu è infatti un agrume giapponese molto simile al lime per aspetto e sapore.

A dicembre 2022, la padrona ha condiviso su Instagram l’annuncio che Kabosu, che oggi ha 17 anni, è gravemente malata: la diagnosi è di colangite acuta, un’infezione batterica che si verifica a causa della presenza di un’ostruzione del flusso biliare e una leucemia linfatica cronica. Ora pare però che stia un po’ meglio. Complice il meme, nonostante gli anni trascorsi la cagnolina è ancora molto popolare e la sua notorietà è aumentata con questa mossa di Musk.

Kabosu simbolo del Dogecoin

Il cane di Twitter, logo del social network, è diventato anche simbolo della criptovaluta Dogecoin, coniata dallo stesso Musk. Di solito su Twitter i meme del Doge e le sue varianti sono accompagnati da frasi in un inglese volutamente approssimativo per esprimere sarcasmo nei confronti dell’utente di turno. Dopo l’aggiornamento e il cambiamento di logo, è stato lo stesso miliardario a pubblicare un meme sul suo profilo con il Doge che, al volante di una vettura, è fermato da un poliziotto che verifica la sua identità. Il cane spiega all’agente che quella sul documento è una vecchia foto (dove è appunto ritratto il bluebird).