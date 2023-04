Twitter, un cane al posto dell’uccellino: perché

Da alcune ore Twitter ha sostituito il tradizionale logo dell’uccellino azzurro con un cane o, meglio, con il Doge, popolare meme che ritrae un cane Shiba Inu, diventato simbolo della criptovaluta Dogecoin. Il cambio di simbolo, temporaneo, a che fare con gli interessi del proprietario Elon Musk nel settore appunto delle criptovalute.

Musk,il Dogecoin e la causa miliardaria

Musk ha pubblicato una vignetta che mostra il Doge al volante che, fermato da un poliziotto che ne sta verificando l’identità, spiega che «è una vecchia foto» all’agente che guarda perplesso il “bluebird” sul documento. Musk è sempre stato un sostenitore del Dogecoin: ha infatti affermato più volte che questa criptovaluta è più funzionale del Bitcoin per i pagamenti online. A gennaio, il Financial Times aveva riferito che il numero uno di Twitter intende offrire presto agli utenti del social network la possibilità di effettuare transazioni in criptovalute.

Secondo i dati CoinDesk, il valore del Dogecoin è aumentato del 30 per cento in pochi minuti dopo il cambiamento di icona, salendo da 8 a 11 centesimi di dollaro. Proprio in questi giorni Musk sta affrontando una causa da 258 miliardi di dollari intentata da alcuni investitori, secondo i quali l’imprenditore avrebbe gestito uno schema piramidale per promuovere la criptovaluta Dogecoin.

Quando è nato il meme, diventato virale su web

Il meme, che raffigura la femmina di Shiba Inu Kabosu accompagnata da un testo multicolore in carattere Comic Sans in primo piano, ha fatto la sua comparsa su internet nel 2010: l’immagine, scattata dalla padrona Atsuko Sato, è presto diventata virale su web. Il picco della “fama” tre anni dopo, quando è diventato anche il logo del Dogecoin.