Twitter: arrivano i «post misti» con foto e video

Grandi novità per Twitter. Il social network ha deciso di introdurre i post misti, vale a dire contenuti che possono essere pubblicati includendo foto e video. Inoltre, questa potrebbe non essere l’unica novità in arrivo per la piattaforma che tra l’altro potrebbe venir acquistata da Elon Musk a breve.

I post misti in arrivo su Twitter

La novità dei post misti su Twitter permetterà agli utenti della piattaforma di condividere contenuti che abbiano al loro interno testo, foto e video. Potranno essere incluse in un unico post anche le gif così da arricchire ulteriormente il proprio tweet e renderlo più “vivo”. Si tratta di una piccola rivoluzione per il social che fino a ora consentiva di pubblicare post con testo accompagnato al massimo da un elemento multimediale. Grazie a tale modifica invece, sarà possibile pubblicare post più creativi e coinvolgenti, un vero vantaggio per aziende e utenti.

L’azienda ha spiegato che gli utenti possono allegare al tweet contenuti multimediali di vario genere a patto che si rispettino i limiti conteggiati in automatico. Per chiarire la situazione sulla novità, Twitter ha rilasciato una nota che recita: «Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più ed essere visti. Mescolare diversi tipi di contenuti visivi insieme in un unico tweet consente di esprimersi oltre i 280 caratteri per raccontare la propria storia».

Le altre novità in arrivo

I post misti non sono l’unica novità in arrivo per Twitter. La piattaforma ha deciso di aggiungere anche il pulsante «modifica» ai post, cosa che permette agli utenti di modificare il testo di un loro contenuto. Per ora, questa funzione è disponibile soltanto per coloro che hanno un account con abbonamento al servizio Twitter Blue in Australia, Nuova Zelanda e Canada.

Inoltre, sembrerebbe che la società stia sperimentando una nuova interfaccia video a schermo intero per smartphone e dispositivi mobile, imitando il modello TikTok e offrendo contenuti di vario genere ai propri utenti.