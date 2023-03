Twitter, i dipendenti accusano: «Non più in grado di proteggere da troll e molestie»

Che Twitter sia cambiato dall’arrivo di Elon Musk a oggi è fuor di dubbio. Tra polemiche e licenziamenti, il popolare social network ha vissuto un vero e proprio terremoto che però non sembra ancora essersi fermato. E così alcuni dipendenti sono passati al contrattacco tramite la Bbc, affermando che adesso il social non sarebbe più in grado di «proteggere gli utenti». Si parla soprattutto del fenomeno del trolling, ma non solo. Alcuni ex lavoratori dichiarano che la piattaforma non avrebbe più alcun filtro contro disinformazione e sfruttamento sessuale dei minori.

Twitter è un edificio bello dall’esterno e «dentro in fiamme»

Le accuse mosse dai dipendenti e da alcuni ex impiegati a Twitter sono gravi. Attraverso dati e testimonianze, la Bbc ha mostrate come la piattaforma non sembri più in grado di alzare gli scudi per proteggere i propri utenti dal trolling e dalle molestie, oltre che dalle fake news. Secondo i racconti degli attuali lavoratori dell’azienda, mantenere alta la guardia contro questi aspetti negativi è difficile sia dopo l’alto numero di licenziamenti sia per il clima di lavoro caotico che si registra quotidianamente. Un ingegnere ha raccontato all’emittente che «nessuno si sta occupando» della faccenda e ha paragonato Twitter a un edificio bello, ma solo se visto da fuori, perché in realtà all’interno sarebbe «in fiamme».

Musk continua a licenziare: addio anche alla manager Crawford

Nei giorni scorsi la notizia di altri licenziamenti da parte di Elon Musk ha scosso ancora il mondo di Twitter. A dover dire addio è stata anche Esther Crawford, capo esecutivo della divisione che si occupa dei certificati di autenticità degli utenti che chiedono la spunta blu. La donna, famosa per la foto in cui dormiva in un sacco a pelo in ufficio, ha perso il posto e in tanti hanno scritto che «nemmeno dormire in ufficio le ha permesso di mantenere il posto». Cacciato anche il product manager Martjin de Kuiper, fondatore di Revue. E il Ceo di Twitter, che ha comunicato a dicembre di volersi dimettere ma non ha ancora trovato il profilo a cui affidare il social, potrebbe licenziare ancora, dopo il taglio dai 7.500 dipendenti di pochi mesi fa agli attuali 2 mila.