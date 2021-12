Twitch banna Amazon, scontro tra le piattaforme di Bezos

Proprio di recente, il Guardian ha pubblicato la lista delle cinque notizie più strane del 2021. Non è da meno quella che arriva dalla Spagna. Il canale ufficiale di Amazon Prime Video España è stato bannato per un giorno da Twitch, piattaforma livestreaming che, ironia della sorte, è di proprietà della stessa Amazon. La colpa sarebbe di un incidente hot che ha fatto scattare la censura.

Perché Amazon è stato bannato da Twitch

Come riporta la Bbc, Twitch non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sospensione, che ha poi trovato spiegazione grazie ai social network. Il misfatto è avvenuto domenica 19 dicembre nel corso dello show del weekend Esto Es Un Late. Verso la fine della puntata, la conduttrice Henar Alvarez ha sollevato la sua maglietta, scherzando sul fatto che fosse un ottimo modo per terminare la trasmissione. «Andiamo forza, ci banneranno», ha detto la donna, prima che i suoi colleghi tra cui Mister Jagger le impedissero di continuare. Dopo un breve stacco, l’inquadratura è tornata su di lei che però ha rifatto il gesto e mostrando un capezzolo.

Lo streaming è poi terminato e il canale, nel giro di poche ore, è stato bannato da Twitch. Secondo il sito di gaming Kotaku, si tratta del primo ban per un canale ufficiale di Amazon. Un evento davvero singolare, ancor di più se si pensa che Prime Video e Twitch sono entrambe piattaforme sotto il controllo del colosso di Jeff Bezos. Per questo si è subito scatenata l’ironia dei social, con Twitter letteralmente inondato di meme.

Twitch e le rigide regole contro la nudità

A ben vedere, tuttavia, la sospensione era prevedibile leggendo il regolamento della piattaforma, in cui viene si legge che non è possibile mostrare il seno: «La piattaforma non vieta le scollature, a meno che non violino tali requisiti. Non sono consentiti i contenuti sessualmente espliciti, tra cui la messa a fuoco dell’immagine su seno, glutei e zona pelvica».

Il canale di Prime Video è però già tornato in funzione nella giornata di ieri. La prima sospensione infatti prevede un divieto di trasmissione per 24 ore ma, qualora dovesse esserci una recidività della violazione, la durata del ban avrebbe tempo indeterminato. Immediate le scuse della conduttrice, che su Twitter ha però utilizzato l’ironia: «Prometto che d’ora in poi utilizzerò sempre il reggiseno nel presentare il programma. Mi dispiace molto, ho sbagliato e non accadrà più». Al netto delle scuse, Alvarez mostrato di non gradire il provvedimento, citando Rigoberta Bandini, cantante di Barcellona: «Non so perché il nostro seno sia così spaventoso. Senza non ci sarebbero umanità e bellezza, lo sapete bene».