Twiga danneggiato dal maltempo, Briatore: «Italiani popolo di invidiosi»

Twiga danneggiato da una tromba d’aria, gli haters attaccano Briatore e l’imprenditore si difende senza freni. Ecco cos’è successo sui social in seguito al danneggiamento dello stabilimento balneare in Versilia di proprietà di Flavio Briatore.

Lo sfogo di Briatore contro gli haters

«Chi è felice per i danni al Twiga è una merda» va diretto al punto Flavio Briatore attaccando senza pietà gli haters che sui social hanno esultato per i danni provocati al Twiga dalla tromba d’aria che ieri ha colpito Forte dei Marmi e la Versilia. Mentre Daniela Santanché, sua socia, riprendeva con un video su Instagram la devastazione subita dallo stabilimento balneare a causa dei forti venti, che hanno raggiunto addirittura i 150 chilometri orari, e dalla pioggia torrenziale, l’imprenditore si è scagliato contro gli odiatori seriali che da sempre gioiscono delle sue disgrazie.

«Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che Paese di rancorosi e sfigati è l’Italia, perché il Twiga dà lavoro a 150 persone e un indotto milionario alla zona», ha sbottato Briatore. Poi ha continuato il suo sfogo affermando: «Sono felice in un giorno come questo di fare contenti tanti che sono felici delle disgrazie che succedono. Queste persone sono delle merde».

L’aiuto di Briatore per il futuro del Twiga

Il Twiga non è stato l’unico stabilimento danneggiato dalla tempesta. Per questa ragione, Briatore ha aggiunto nel suo sfogo sui social le sue intenzioni per il futuro e ha espresso solidarietà a tutti coloro che hanno subito danni: «Adesso ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo. Per cui a tutti gli stabilimenti che hanno subito danni va la nostra vicinanza, perché vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi è una roba che fa piangere il cuore. A noi che facciamo gli operatori, che rischiamo e investiamo».

L’ultima parte del messaggio comunque, rimane per gli haters: «Ai quattro sfigati che sono contenti che il Twiga ha perso 20-50 tende, quelli non bisogna nemmeno considerarli: sono solo delle merde, ciao!».