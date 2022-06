Il tweet pubblicato (e poi cancellato) sull’aborto di Ivanka Trump.

«Ivanka Trump, sei particolarmente silenziosa, oggi. Le tue amiche di scuola che ti portarono ad abortire, però, non lo sono». Lo ha scritto su Twitter l’imprenditrice e socialite Lauren Santo Domingo, imprenditrice, socialite, in passato molto amica della figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tweet è stato postato nelle ore successive alla sentenza con cui la Corte Suprema statunitense ha cancellato la Roe vs. Wade, ovvero la sentenza che dal 1973 garantiva a livello federale il diritto all’interruzione di gravidanza: non ha ricevuto reazioni ufficiali da parte di Ivanka Trump e, poco dopo, è stato cancellato dall’autrice a seguito delle aspre critiche ricevute per aver messo in piazza fatti molto privati riguardanti l’ex amica.

Lauren Santo Domingo, chi è l’autrice del tweet poi cancellato

Lauren Davis, questo il nome da nubile, è nata nel 1976. Ivanka Trump invece una classe 1981: tra le compagne di scuola pronte a parlare del fantomatico aborto, dunque non figurerebbe in ogni caso lei. Difficile capire a chi si riferisse l’influencer cofondatrice del sito online Moda Operandi che, cresciuta tra Parigi e New York ma originaria del Connecticut, deve l’esotico marito filantropo Andrés. E anche il suo soprannome, che certo non passa inosservato: l’acronimo LSD.

Ivanka Trump per sua stessa ammissione è «decisamente pro life»

Nel 2020, Ivanka Trump ha definito la sua posizione «decisamente pro life», in occasione di un’intervista al sito RealClearPolitics. Nel 1999, invece, aveva detto di essere pro choice, pur ammettendo di odiare l’idea dell’aborto. Ecco cosa aveva dichiarato: «La odio. Odio tutto ciò che rappresenta. Ma credo nella libertà di scelta». Da parte sua, il padre Donald ha esultato per la sentenza della Corte Suprema: «È la volontà di Dio». Ovviamente non su Twitter, visto che l’ex presidente Usa è stato bandito dalla piattaforma tempo fa.