Tvorchi, chi sono i due cantanti che rappresentano l’Ucraina all’Eurovision 2023

Tvorchi è il duo che, con la canzone Heart of Steel, rappresenta l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023. La coppia è composta dai cantanti Andrij Huculjak e Jeffery Kenny.

Chi sono i Tvorchi, il duo che rappresenta l’Ucraina all’Eurovision 2023

L’incontro tra i due è stato fortuito ed è avvenuto per caso in strada. Quando il cantante ucraino Huculjak ha visto Kenny e ha capito che era straniero (nigeriano), ha voluto parlare con lui in inglese. Da qui è iniziata la loro carriera e, conoscendosi, i due hanno capito che in comune avevano la musica.

Huculjak è infatti produttore e Kenny paroliere e cantante, ed entrambi hanno studiato Farmacia all’Università nazionale di medicina Ivan Horbačevs’kyj di Ternopil’ in Ucraina.

Nel 2017 hanno pubblicato il loro primo singolo, Slow, seguito l’anno successivo dall’album d’esordio The Parts. Nel 2019 il gruppo ha ottenuto un successo virale in Ucraina grazie alla canzone Believe, tratta dal secondo album Disco Lights. Nel 2020 i Tvorchi avevano preso parte a Vidbir, il programma di selezione del rappresentante ucraino all’Eurovision Song Contest, e si erano piazzati al quarto posto con l’inedito Bonfire, incluso nel loro terzo album 13 Waves.

Tra il 2021 e il 2022 il duo ha inoltre vinto cinque premi YUNA come miglior gruppo pop, miglior album, migliore hit elettronica, migliore hit in lingua straniera e miglior spettacolo dal vivo. Il loro quarto album, Road, è uscito nel 2021 ed è stato ispirato dalle loro esperienze durante la loro tournée nazionale. Nel dicembre 2022 i Tvorchi hanno partecipato per la seconda volta a Vidbir trionfando con il brano Heart of Steel e guadagnandosi il diritto di rappresentare l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023.

La canzone Heart of Steel

La canzone che porteranno sul palco, come altre canzoni in gara quest’anno, sembra fare riferimento direttamente o indirettamente al conflitto che sta insanguinando il loro paese. Il brano, scritto da Jimoh Augustus Kehinde e Andrij Huculjak, si riferisce alla guerra pur non facendo espliciti riferimenti all’Ucraina.

Cantato in inglese con una strofa in ucraino, parla infatti di quanto un conflitto si porti dietro numerosi rischi con l’invito a non arrendersi davanti alle avversità cercando di lottare sempre per la pace.