Il 3 gennaio 1954 cominciarono le trasmissioni tv della Rai

Oggi 3 gennaio la tv italiana compie 69 anni. È in questo giorno del 1954, infatti, che sono iniziate ufficialmente le trasmissioni televisive del Programma Nazionale della Rai, apparsa sul piccolo schermo con il suo primo canale, che oggi conosciamo come Rai 1. Le trasmissioni radiofoniche erano diffuse ormai regolarmente dai primi Anni 20, con tre reti nazionali: il Primo, il Secondo e il Terzo Programma. Dopo cinque anni di sperimentazione da Torino e due da Milano, anche la televisione italiana era pronta a partire ufficialmente, giungendo fino a Roma grazie a sette trasmettitori.

Il palinsesto del primo giorno di trasmissioni

La tv italiana debuttò all’inizio del 1954, di domenica. Alle ore 11 l’annunciatrice Fulvia Colombo, dagli studi di Milano, dette il via ufficiale alle trasmissioni televisive regolari. E lo stesso fece Nicoletta Orsomando da Roma. Dalle 14:30 alle 14:45 del 3 gennaio 1954 andò in onda Arrivi e partenze, programma dall’aeroporto romano di Ciampino con personaggi famosi di passaggio a Roma, condotto da un giovanissimo Mike Bongiorno. Alle 20:45 andò in onda la prima edizione del telegiornale. Poi Teleclub, la commedia L’osteria della posta interpretata da Eduardo De Filippo e, dopo mezz’ora di intrattenimento musicale con Settenote, la prima punta a de La Domenica Sportiva, che aveva già esordito (in via sperimentale) più di tre mesi prima: si tratta della trasmissione Rai più longeva in assoluto, seguita da Domenica In (in onda dal 1976) e Sereno Variabile (al via nel 1977).

Nei primissimi tempi i programmi duravano quasi quattro ore

Quel 3 gennaio 1954 gli abbonati Rai erano appena 90. Diventarono 24 mila in un mese, raggiungendo nel giro di un anno quota 88 mila: alla fine del 1954 la tv era in grado di raggiungere il 58 per cento della popolazione. Che com’è noto non era fisicamente in possesso dell’apparecchio: in ogni casa e ritrovo pubblico si raccoglieva così tutto il vicinato per assistere ai programmi di “Mamma Rai”. A quattro anni dal debutto della televisione, gli abbonati erano diventati un milione. Nei primissimi tempi i programmi duravano quasi quattro ore: iniziavano alle 17:30 con la tv dei ragazzi, interrompendosi poi per riprendere con il telegiornale alle 20:45, fino alla chiusura delle 23:00. E non c’era la pubblicità, introdotta nel 1957 con Carosello. Il 4 novembre 1961 avrebbe poi visto la luce anche il Secondo Programma (oggi Rai 2), seguito il 15 dicembre 1979 dalla Terza Rete (oggi Rai 3) Nel frattempo, era già arrivato il colore.

L’annuncio ripetuto 10 anni dopo

Dell’inaugurazione del 3 gennaio 1954 non esistono filmati originali, essendo stata una telecronaca diretta. Dieci anni dopo venne chiesto a Fulvia Colombo di rifare lo stesso annuncio di inizio trasmissioni, cercando di essere il più fedele possibile all’originale: «La Rai, Radiotelevisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell’odierno programma sono: ore 11 telecronaca dell’inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e Roma…».

Tag43 vi dà il buongiorno proprio con l’annuncio ripetuto, andato in onda nel 1964.