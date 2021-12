Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, stasera su Rai1, trama e cast del film, trama e cast del film

Stasera 1 dicembre, alle 21,25 su Rai1, sbarca Tutto il mio folle amore, film del 2019 di Gabriele Salvatores. Ricco il cast, che vanta la presenza di Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e Valeria Golino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tutto il mio folle amore, cosa sapere del film in onda stasera 1 dicembre 2021 su Rai1

Il film di Gabriele Salvatores si ispira al romanzo Se ti abbraccio non avere paura di Fulvio Ervas (Marcos Y Marcos, 15,30 euro), a sua volta ispirato a una storia vera degli Stati Uniti. Il titolo si riferisce invece al brano Cosa sono le nuvole di Domenico Modugno con testo di Pier Paolo Pasolini.

Tutto il mio folle amore: il tema dell’autismo

La storia segue le vicende di Vincent (Giulio Pranno), ragazzo di 16 anni affetto da autismo, cresciuto con la madre Elena (Valeria Golino) e il suo compagno Mario (Diego Abatantuono). Suo padre naturale, che però non ha mai incontrato, è Willi (Claudio Santamaria), noto come “Modugno della Dalmazia” per le sue performance canore in balere e matrimoni. Una sera l’uomo, in preda all’alcool, entra di soppiatto in casa dell’ex moglie, causando il panico nell’abitazione. Per la prima volta, padre e figlio si incontrano, ma l’uomo scopre di trovare un ragazzo diverso da ciò che si aspettava.

La mattina seguente però il ragazzo scompare. Si è infatti nascosto nel retro del pick-up del padre che, ignaro di tutto, inizia il suo viaggio in Slovenia dove ha in programma un tour. Dopo lo spavento iniziale per aver scoperto di non essere solo, l’uomo decide finalmente di parlare al figlio per conoscerlo meglio. I due intraprendono così un lungo viaggio che segue le tappe del tour musicale, imparando molto l’un l’altro e iniziando ad amarsi come una vera famiglia.

Tutto il mio folle amore: nella colonna sonora di Mauro Pagani anche Domenico Modugno

Presentato fuori concorso alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, il film ha ricevuto subito il plauso della critica. Valeria Golino, per la sua performance, ha ricevuto una nomination ai David di Donatello, mentre il progetto è stato candidato in cinque categorie dei Nastri d’argento, pur senza vincere nessun premio. Fra queste, anche una nomination come “Miglior regista” per Gabriele Salvatores già premio Oscar nel 1992 con Mediterraneo.

La colonna sonora è firmata Mauro Pagani, che ha scritto diversi brani per il film. Molte sono anche le canzoni di Domenico Modugno. Nel lungometraggio è possibile udire Tu si na cosa grande, Nel blu dipinto di blu, Resta cu’mme e Cosa sono le nuvole. Uscito in sala il 24 ottobre 2019, Tutto il mio folle amore ha incassato 2,6 milioni di euro al botteghino.