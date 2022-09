Tutti per 1 – 1 per tutti stasera su Tv8: trama, cast e curiosità

Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea in Tutti per 1 – 1 per tutti, stasera 1 settembre alle 21.15 su Tv8. Sequel di Moschettieri del Re – La penultima missione, adatta in chiave ironica il romanzo di Alexandre Dumas I tre moschettieri. Orfani di Aramis e sempre più anziani, Athos, Porthos e D’Artagnan non hanno ancora modo di appendere le spade al chiodo. La regina Anna di Francia chiede loro un ultimo servigio prima della pensione. Nel cast anche Margherita Buy, Federico Ielapi e Anna Ferzetti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Tutti per 1 -1 per tutti, trama e cast del film stasera 1 settembre 2022 su Tv8

La storia di Tutti per 1 – 1 per tutti si svolge qualche anno dopo gli eventi del primo capitolo. Aramis (Sergio Rubini), il più religioso dei moschettieri di Francia, è ormai morto, ma i suoi compagni Athos (Rocco Papaleo), Porthos (Valerio Mastandrea) e D’Artagnan (Pierfrancesco Favino) sono ancora in servizio. Il peso degli anni e delle tante missioni svolte inizia a farsi sentire. Athos è alle prese con problemi di udito e dolori di schiena continui. Porthos non ha mai superato i suoi problemi con l’alcool e ha ormai perso la sua celebre forza bruta. D’Artagnan, uomo di poca cultura e incapace di formare frasi di senso compiuto, pensa più alle donne che alla carriera. La regina Anna (Margherita Buy), però, ha un ultimo compito prima di lasciarli finalmente andare in pensione.

I tre moschettieri dovranno scortare la principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), al confine con l’Olanda. Qui infatti andrà in sposa con il futuro re dei Paesi Bassi, unendo le due casate in una forte alleanza. La ragazzina però non ne ha intenzione, poiché innamorata del giovane Buffon (Federico Ielapi), orfanello dai capelli ricci che sogna di diventare un moschettiere. I due, durante il viaggio, fuggono dall’accampamento, facendo perdere le loro tracce. Athos, Porthos e D’Artagnan si uniranno a TomTom (Giulia Michelini), stravagante veggente che conosce a memoria ogni strada del regno di Francia.

Tutti per 1 – 1 per tutti, qualche curiosità sul film stasera 1 settembre 2022 su Tv8

Ambientato fra Roma e Maremma toscana, il film di Veronesi è stato girato interamente durante la pandemia da Covid-19. A causa delle restrizioni che hanno colpito le sale, è poi sbarcato direttamente su Sky Cinema come film di Natale 2020. Oltre al cast principale, appaiono anche alcuni personaggi celebri dello spettacolo e dello sport italiano. Adriano Panatta, ex stella del tennis, veste i panni del cicisbeo della regina, visibile all’inizio del film. Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, interpreta invece il casellante che vende frutta ai protagonisti mentre sono fermi ad singolare un passaggio a livello. In una scena appare anche Giulio Scarpati, celebre Lele di Un medico in famiglia, nei panni di un uomo dall’aspetto mostruoso. In futuro, Giovanni Veronesi ha detto di voler girare un terzo capitolo della saga, ottenendo l’approvazione di Sky e di tutti i membri del cast.