Tutti in piedi, in onda stasera su Rai 1: trama e cast del film

Franck Dubosc e Alexandra Lamy sono i protagonisti di Tutti in piedi, in onda questa sera, sabato 28 maggio 2022 alle 21.25 su Rai 1. Diretta e interpretata dall’attore protagonista e uscita nelle sale nel 2018, la commedia franco-belga racconta la storia di un incorreggibile latin lover che, per conquistare una donna, finge un’identità che non gli appartiene. Ma l’amore gli giocherà un brutto scherzo, costringendolo a scendere a patti con una realtà che non aveva minimamente preso in considerazione.

Tutti in piedi: cosa sapere sul film in onda stasera su Rai 1 alle 21.20

Tutti in piedi: la trama

Il cinquantenne Jocelyn è un businessman di successo e un playboy incallito. La sua azienda produce scarpe sportive e macina fatturati da record e, nel tempo libero, si allena per la maratona di New York ma nulla al mondo lo soddisfa come riuscire a far cadere una ragazza ai suoi piedi. Il suo metodo di conquista è decisamente sui generis: è un bugiardo patentato e, ogniqualvolta gli si presenta l’occasione, non esita a utilizzare un repertorio infinito di bugie per conquistare la preda del momento. Un giorno, dopo il funerale della madre, fa visita alla casa di famiglia e si siede, per caso, sulla sedia a rotelle usata dalla defunta. Proprio in quel momento arriva Julie, vicina di casa giovane e attraente che, per errore, lo scambia per disabile. Sapendo che lavora come assistente domiciliare, l’uomo non perde tempo e si finge diversamente abile per sedurla.

Tutto sembra andare secondo i piani fino a quando la donna non decide di portarlo a pranzo dai genitori per presentargli la sorella Florence, violinista 40enne, costretta da anni su una carrozzina per un incidente stradale. Ironica, appassionata, determinata e piena di interessi, l’imprenditore rimane ammaliato da lei, al punto da capire sin da subito che potrebbe essere la persona giusta per una relazione seria. I due, dunque, iniziano a frequentarsi regolarmente ma Jocelyn non riesce a dirle la verità per paura di perderla. Innamorato e disperato, inizia a muoversi in una rete di sotterfugi, da cui diventerà sempre più complicato uscire indenni.

Tutti in piedi: il cast

Accanto ai due personaggi principali, Franck Dubosc nel ruolo di Jocelyn e Alexandra Lamy in quello di Florence Montier, nel cast troviamo anche Gérard Darmon (Max), Elsa Zylberstein (Marie), Caroline Anglade (Julie Montier), Laurent Bateau (Lucien), François-Xavier Demaison (prete di Lourdes), Claude Brasseur (il padre di Jocelyn e Lucien), Christophe Canard (Jacques) e Sabina Skalická (Aneta).

Tutti in piedi: dove guardare la pellicola

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e 101 di Sky, Tutti in piedi è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Rai Play.