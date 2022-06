Tutti i referendum fatti in Italia nella storia

Prima delle cinque consultazioni referendarie in programma domenica 12 giugno 2022, in Italia sono stati fatti in totale 73 referendum tra cui 67 abrogativi, uno istituzionale, uno consultivo e 4 costituzionali: vediamo quali sono stati e cosa hanno riguardato.

Referendum abrogativi fatti in Italia

Questo l’elenco completo delle consultazioni con il relativo esito:

12 e 13 maggio 1974: abrogazione della legge Fortuna-Baslini con la quale era stato introdotto in Italia il divorzio (NO).

11 e 12 giugno 1978: abrogazione della legge Reale contenente norme restrittive in tema di ordine pubblico (NO).

11 e 12 giugno 1978: abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (NO).

17 e 18 maggio 1981: abrogazione della legge Cossiga, una delle leggi speciali concepite negli anni 1970 per affrontare il problema del terrorismo (NO).

17 e 18 maggio 1981: abolizione della pena dell’ergastolo (NO).

17 e 18 maggio 1981: abolizione delle norme sulla concessione del porto d’armi (NO).

17 e 18 maggio 1981: abrogazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto per renderne più libero il ricorso (NO).

17 e 18 maggio 1981: abrogazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto per restringerne i casi di liceità (NO).

9 e 10 giugno 1985: abolizione della norma che comporta un taglio dei punti della scala mobile (NO).

8 e 9 novembre 1987: abrogazione delle norme limitative della responsabilità civile per i giudici (SI)

8 e 9 novembre 1987: abolizione della commissione inquirente e del trattamento dei reati ministeriali (SI)

8 e 9 novembre 1987: abrogazione dell’intervento statale se il Comune non concede un sito per la costruzione di una centrale nucleare (SI)

8 e 9 novembre 1987: abrogazione dei contributi di compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio territorio di centrali nucleari (SI)

8 e 9 novembre 1987: esclusione della possibilità per l’Enel di partecipare alla costruzione di centrali nucleari all’estero (SI)

3 e 4 giugno 1990: disciplina della caccia (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

3 e 4 giugno 1990: abolizione della possibilità, per il cacciatore, di entrare liberamente nel fondo altrui (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

3 e 4 giugno 1990: abrogazione dell’uso dei fitofarmaci nell’agricoltura (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

9 e 10 giugno 1991: riduzione dei voti di preferenza, da tre a uno, nelle elezioni per la Camera dei deputati (SI)

18 e 19 aprile 1993: abrogazione delle norme sui controlli ambientali effettuati per legge dalle USL (SI)

18 e 19 aprile 1993: abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe leggere (SI)

18 e 19 aprile 1993: abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (SI)

18 e 19 aprile 1993: abrogazione delle norme per le nomine ai vertici delle banche pubbliche (SI)

18 e 19 aprile 1993: abrogazione della legge che istituisce il Ministero delle partecipazioni statali (SI)

18 e 19 aprile 1993: abrogazione di norme della legge elettorale del Senato per introdurre il sistema elettorale maggioritario uninominale (SI)

18 e 19 aprile 1993: abrogazione della legge che istituisce il Ministero dell’agricoltura e delle foreste (SI)

18 e 19 aprile 1993: abrogazione della legge che istituisce il Ministero del turismo e dello spettacolo (SI)

11 giugno 1995: liberalizzazione delle rappresentanze sindacali con abolizione del monopolio confederale (NO).

11 giugno 1995: modifica dei criteri di rappresentanza sindacale nella contrattazione pubblica in modo che vada anche alle organizzazioni di base (SI).

11 giugno 1995: contrattazione collettiva nel pubblico impiego con abrogazione della norma sulla rappresentatività per i contratti del pubblico impiego (SI).

11 giugno 1995: abrogazione della norma sul soggiorno cautelare per gli imputati di reati di mafia (SI)

11 giugno 1995: abrogazione della norma che definisce pubblica la RAI in modo da avviarne la privatizzazione (SI).

11 giugno 1995: abrogazione della norma che sottopone ad autorizzazione amministrativa il commercio (NO).

11 giugno 1995: abrogazione della norma che impone la contribuzione sindacale automatica (SI).

11 giugno 1995: abrogazione della norma che prevede il doppio turno per l’elezione diretta del sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15,000 abitanti (NO).

11 giugno 1995: abrogazione della norma che impedisce la liberalizzazione degli orari dei negozi (NO).

11 giugno 1995: abrogazione delle norme che consentono di essere titolari di più di una concessione televisiva nazionale (NO).

11 giugno 1995: abrogazione delle norme che consentono un certo numero di interruzioni pubblicitarie in tv (NO).

11 giugno 1995: modifica del tetto massimo di raccolta pubblicitaria delle televisioni private (NO).

15 giugno 1997: abolizione dei poteri speciali riservati al Ministero del tesoro nelle aziende privatizzate. Promosso dai Radicali (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 1997: abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 1997: abolizione della possibilità per il cacciatore di entrare liberamente nel fondo altrui (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 1997: abolizione del sistema di progressione delle carriere dei magistrati (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 1997: abolizione dell’Ordine dei giornalisti (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 1997: abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 1997: abrogazione della legge che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

18 aprile 1999: abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 maggio 2000: eliminazione del rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 maggio 2000: abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 maggio 2000: abrogazione dell’attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 maggio 2000: separazione della carriera di pubblico ministero da quella di giudice (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 maggio 2000: abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 maggio 2000: abrogazione dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 maggio 2000: abrogazione della possibilità di trattenere dalla busta paga o dalla pensione la quota di adesione volontaria a un sindacato o associazione di categoria attraverso un patronato (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 2003: estensione a tutti i lavoratori del diritto al reintegro nel posto di lavoro per i dipendenti licenziati senza giusta causa (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

15 giugno 2003: abrogazione dell’obbligo per i proprietari terrieri di dar passaggio alle condutture elettriche sui loro terreni (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

12 e 13 giugno 2005: abolizione ai limiti alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

12 e 13 giugno 2005: abolizione di limiti all’accesso alla procreazione medicalmente assistita (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

12 e 13 giugno 2005: abolizione di norme su finalità, diritti dei soggetti coinvolti e limiti all’accesso alla procreazione medicalmente assistita (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

12 e 13 giugno 2005: abolizione del divieto di fecondazione eterologa (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 e 22 giugno 2009: assegnazione del premio di maggioranza alla Camera alla lista più votata anziché alla coalizione (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 e 22 giugno 2009: assegnazione del premio di maggioranza al Senato alla lista più votata, anziché alla coalizione (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

21 e 22 giugno 2009: impossibilità per una stessa persona di candidarsi in più circoscrizioni (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

12 e 13 giugno 2011: abrogazione delle norme che consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a operatori privati (SI).

12 e 13 giugno 2011: abrogazione delle norme che prevedono che all’interno della tariffa dell’acqua sia compresa anche la remunerazione del capitale investito dal gestore (SI).

12 e 13 giugno 2011: abrogazione delle norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia nucleare (SI).

12 e 13 giugno 2011: abolizione della legge sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (SI).

17 aprile 2016: abrogazione della norma che prevede che le concessioni già in essere per l’estrazione di idrocarburi in zone di mare (entro le 12 miglia marine) siano estese fino al termine della vita utile del giacimento (NON VALIDO PER QUORUM NON RAGGIUNTO).

Referendum non abrogativi fatti in Italia