Ogni anno nel mondo vengono scoperte nuove specie animali e vegetali. E il 2021 non è stato decisamente avaro di novità tanto che, come sottolinea la Cnn, negli ultimi dodici mesi il Museo di Storia Naturale di Londra ne ha elencate ben 552 sparse sul pianeta. Gli oltre 300 scienziati del complesso britannico, che contiene collezioni con circa 80 milioni di esemplari, hanno approfittato delle limitazioni ai viaggi dell’era Covid catalogando un’incredibile quantità di specie fra viventi ed estinte. Dai piccoli coleotteri ai rettili, passando per le piante e i più affascinanti dinosauri, ecco le scoperte dell’ultimo anno.

Dinosauri, coleotteri e piante: nel 2021 scoperte oltre 500 nuove specie

Dall’airone infernale al ragno nell’ambra, il 2021 della paleontologia

«È stato un anno fantastico per la descrizione di nuovi dinosauri», ha affermato alla Cnn Susannah Maidment, ricercatrice senior in paleobiologia presso il museo londinese. Su tutti spicca il Ceratosuchops inferodios, meglio noto come airone infernale. Rinvenuto sull’isola di Wright, lo spinosauride sfoggiava in vita due corna o protuberanze sulla fronte e si cibava di carne. Gli scienziati credono che cacciasse le sue prede come i moderni aironi, da cui prende il nome, muovendosi con agilità sia sulla terraferma che in acqua.

L’isola di Wright, nota anche come la «Capitale dei dinosauri nel Regno Unito», ha portato anche il ritrovamento del Riparovenator milnerae, o cacciatore sulle rive di Milner. Come l’airone infernale, poteva misurare fino a 9 metri di lunghezza, con la sola testa in grado di superare il metro. Nella stessa area sono venuti alla luce i fossili del Brighstoneus simmonds, un nuovo iguanodonte erbivoro vissuto verosimilmente nel Cretaceo, circa 125 milioni di anni fa. Poteva misurare fino a 8 metri di lunghezza e pesava fino a una tonnellata. Secondo gli scienziati si cibava di aghi di pino e felci, piante dure che spiegherebbero la presenza di 28 denti nella sua bocca.

In una cava del Galles gli scienziati del Museo di Storia Naturale hanno scoperto anche i resti del Pendraig Milnerae, un piccolo dinosauro delle dimensioni di un pollo vissuto fra 215 e 200 milioni di anni fa. Il terapode, appartenente dunque alla famiglia dei T-Rex, rappresenta il più antico carnivoro del Regno Unito. in Birmania spicca il ritrovamento di un ragno intrappolato nell’ambra da 99 milioni di anni con ancora la sua prole al seguito. Altre scoperte includono un parente erbivoro dei coccodrilli e un particolare topo giurassico, vissuto 166 milioni di anni fa nell’odierna Scozia. Gli esperti ritengono fosse talmente piccolo da essere in grado di sgattaiolare tra le zampe dei dinosauri più grandi.

Crostacei, coleotteri e nuove specie di piante

La Terra ospita una vasta gamma di copepodi, ossia piccoli crostacei simili a gamberetti. Si trovano in tutto il mondo, dai laghi di montagna alle fosse oceaniche, e costituiscono una fonte di cibo vitale per pesci e krill. Gli scienziati hanno scoperto altre 291 specie solo nel 2021, scoprendo ancora di più la loro importanza per il ciclo del carbonio e per l’ecologia terrestre. «Molti di loro sono parassiti e possono vivere praticamente in qualunque altro essere vivente», ha detto alla Cnn Geoff Boxshall, ricercatore del Museo di Storia Naturale di Londra. «Rappresentano il mio primo obiettivo da quando sono entrato nel museo e la ricerca occuperà ancora diversi anni».

This year Museum scientists have described an astonishing 552 new species! 🦖☄️🪲🪱🐁🦐🌱 The 2021 cohort includes a dinosaur unlike anything seen before, a worm that lives inside metallic rocks, jewel-like beetles and a meteorite that landed in the UK.

https://t.co/bEZaTTdxEf — Natural History Museum (@NHM_London) December 30, 2021

Non solo copepodi, ma anche vespe, falene, granchi, mosche e ben 90 nuove specie di coleotteri. Spiccano quelli viola e verdi dell’India e quelli contraddistinti da grandi mascelle trovata nelle Filippine. Nel sud-est asiatico invece un gruppo di ricercatori ha finalmente trovato la fonte di un singolare canto udito per la prima volta nel 1990. Si tratta di un piccolo grillo finora ignoto alla scienza. Nell’Africa orientale poi gli studiosi hanno catalogato cinque specie di piante, tra cui alghe gioiello e mimose pudiche, altrimenti note come Touch-Me-Not. Solitamente si contraddistinguono per i loro fiori rosa o bianchi, ma di recente alcune hanno iniziato a produrne di tonalità rossa. Secondo gli esperti, sarebbe un modo per rendersi più visibili e attirare così gli uccelli.