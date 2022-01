Tutte le serie TV in uscita su Netflix nel 2022

Vi state chiedendo quali sono le serie Tv in arrivo su Netflix? A Febbraio 2022 è previsto il rilascio di molte nuove fiction sulla piattaforma streaming. Ecco dunque una lista dei contenuti che verranno a breve pubblicati su Netflix.

Serie Tv in uscita su Netflix

A gennaio 2022 molti nuovi titoli sono stati aggiunti al grande catalogo di Netflix. Dalla miniserie “La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra”, alla quarta stagione di Ozark. Ma anche per febbraio sembrano esserci in programma interessanti uscite. Il secondo mese del 2022, infatti, porta con sé la nuova attesissima serie targata Shondaland, Inventing Anna, e la serie di produzione italiana tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, Fedeltà.

Il 1 febbraio dovrebbero essere pubblicate su Netflix le serie “Raising Dion” e la quinta stagione di “Riverdale”. Tre giorni dopo, il 4 febbraio, toccherà a “Il colore delle Magnolie”, giunta alla seconda stagione. L’11 febbraio sarà la volta di “Inventig Anna”, seguita, il 14 febbraio, da “Fedeltà”, la serie tratta dal romanzo di Marco Missiroli e da “Murderville”.

Il 16 febbraio, invece, su Netflix sbarcherà “Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy”, e appena due giorni dopo si aggiungerà al catalogo “La serie di Cuphead!”. Infine, il 25 febbraio la piattaforma di streaming più famosa al mondo rilascerà “Vichings: Valalla”.

La sinossi di Inventing Anna su Netflix

In Inventing Anna una giornalista che deve dimostrare quanto vale indaga sul caso di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti della società di New York mentre rubava il loro denaro. Ci troviamo davanti alla più grande truffatrice di New York o semplicemente si tratta di una nuova personificazione del sogno americano? Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey? La serie s’ispira all’articolo del New York Magazine “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (“Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York”) scritto da Jessica Pressler.