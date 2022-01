Tutte le novità sul bonus bollette 2022

Il bonus sociale per lo sconto in bolletta su luce, gas e acqua per le famiglie in difficoltà continuerà ad essere erogato automaticamente anche nel 2022. Ecco come funziona e a chi spetta il bonus bollette.

Bonus Bollette 2022: come funziona

Bonus Luce e Gas per disagio Economico: Rinnovo Automatico dal 2022 REQUISITI ED ISEE BONUS COSA CAMBIA ISEE non superiore a 8.265 euro. BONUS LUCE

dai 128€/anno ai 177€/anno BONUS GAS

dai 67€/anno ai 245€/anno Dal 1 gennaio 2021, l’accesso al bonus avviene con rinnovo automatico (in bolletta per il bonus luce, nel conto corrente per il bonus gas). Ogni anno, sarà sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni agevolate. Se famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico) ISEE non superiore a 20.000 euro. Titolarità del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Compilare le DSU significa inserire i dati anagrafici e dei beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Tutte le altre informazioni saranno acquisite automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. La dichiarazione va presentata online sul sito ufficiale dell’INPS (accedendo alla propria area personale) oppure tramite Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o sportelli Comunali.

Chi usufruisce dello sconto e a quanto ammonta

Oltre ai criteri già elencati, chi intende fruire del bonus bollette deve essere componente del nucleo familiare Isee, nonché titolare di una fornitura luce, gas o acqua, ad uso domestico, attiva o sospesa per morosità, o usufruire di una fornitura centralizzata, come nel caso di condomini, gas/acqua che sia attiva e per usi domestici.