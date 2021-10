Tutte le donne di Max Allegri

Prima era un “si dice”, adesso è praticamente ufficiale: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. E si conosce anche la causa della rottura della relazione durata quattro anni, cioè un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus. A confermare tutto è stata indirettamente Jolanda, la figlia che Ambra ha avuto da Francesco Renga, la quale ha commentato così il (discutibile, in effetti) tapiro che la madre ha ricevuto da Striscia la Notizia: «So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso». Secondo gli ultimi rumor, Allegri avrebbe tradito Ambra con un personaggio televisivo di Canale 5, di Uomini e Donne sussurra qualcuno. In attesa di sapere la verità, se mai verrà fuori, ecco tutte le donne di Max.

Max Allegri: la storia con l’ex playmate Gloria Patrizi

Prima di incontrare Ambra, Max Allegri ha avuto una lunga relazione con la modella (ed ex playmate) classe 1986 Gloria Patrizi, conosciuta durante una cena tra amici. Quando la loro storia è iniziata, l’allenatore della Juve stava aspettando un figlio dalla compagna Claudia.

Max Allegri: il presunto flirt con Barbara d’Urso

Tra la relazione con Claudia e quella con Gloria Patrizi, Allegri potrebbe aver avuto un flirt con un notissimo personaggio televisivo: Barbara d’Urso. La cosa non è mai stata confermata, anzi, ma all’epoca ha fatto parlare molto la stampa: «Dicono che io le piaccia? Andrebbe chiesto a lei. Io so solo che la ritrovai a cena da Giannino, mi disse: “Ti porterò fortuna”. Beh, si vinse il derby, e altre cinque partite. È la mia mascotte. Ma non ho neanche il suo cellulare».

Max Allegri: Claudia, la madre del secondogenito Giorgio

Come detto, nel 2011 ha avuto un figlio dalla già citata Claudia. «Il nostro compito, ora, è non far subire a Giorgio il trauma dei genitori separati. Come sono un buon papà di Valentina, sarò un buon papà di Giorgio», ha detto nel 2012 in un’intervista a Vanity Fair, definendosi poi «bischero, ma non traditore».

Max Allegri: Gloria, il matrimonio e la figlia Valentina

Nella vita di Allegri c’è stata anche un’altra Gloria: la donna che ha sposato nel 1994 e da cui l’anno seguente ha avuto la figlia Valentina, nota alla cronaca rosa. Il matrimonio è finito dopo quattro anni.

Max Allegri: Erika, la fidanzata lasciata prima del matrimonio

Nel 1992 Massimiliano Allegri, all’epoca centrocampista del Pescara, aveva fatto parlare di sé per aver mollato la storica fidanzata Erika a pochissimi giorni dal fatidico “sì”, perché non più convinto di fare il grande passo (dopo, pare, aver conosciuto un’altra ragazza in discoteca).