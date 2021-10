Stasera 13 ottobre, alle 21,25 su Rai1, appuntamento con il ciclo Tutte le emozioni del cinema. In prima serata, e in prima visione in chiaro, andrà in onda infatti Tutta un’altra vita, commedia del 2019 di Alessandro Ponti. Nel cast Enrico Brignano nel ruolo del protagonista, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Daniela Terrieri. Il film, come ogni programmazione Rai, sarà disponibile alla visione anche in streaming, tramite la piattaforma RaiPlay.

Tutta un’altra vita, trama e cast del film stasera 13 ottobre su Rai1

La trama del film ruota attorno alla figura di Gianni, un tassista ludopatico che gioca costantemente le schedine sperando di diventare ricco. Ha una moglie, la parrucchiera Lorella (Paola Minaccioni) e due figli, ma la vita gli sta tremendamente stretta. Quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della meravigliosa villa di proprietà, Gianni non riesce a tirarsi indietro. Si impossessa della casa e, conseguentemente, della vita del suo proprietario.

L’uomo finisce così in una giostra di emozioni mai vissute prima, le quali culminano nell’incontro inaspettato con Lola (Ilaria Spada), ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni sarebbe persino pronto a dare inizio a “Tutta un’altra vita” con la ragazza, non fosse che al termine della settimana i proprietari della villa si presentano per reclamare ciò che è loro di diritto.

Nel cast anche Maurizio Lombardi, Giorgio Colangeli e la speaker di RDS Rossella Brescia. Il film è uscito in sala nel settembre del 2019 ed è stato girato interamente a Roma, soprattutto nell’area dell’EUR.

Ilaria Spada, carriera e vita privata dell’attrice di Tutta un’altra vita stasera su Rai1

Ilaria Spada: gli inizi e la carriera cinematografica

Classe 1981, Ilaria Spada è nata a Latina da padre italiano e madre tunisina. Dopo aver studiato per anni danza classica e canto, ha conseguito la maturità classica senza mai rinunciare alla passione per la recitazione.

La sua prima apparizione pubblica risale al 1998, quando partecipò al concorso Miss Italia venendo eletta anche “Miss Eleganza”. Prima apparizione televisiva fu in Via del Corso di Adolfo Lippi, seguita un anno dopo dalla partecipazione al programma Veline di Canale 5. Mancato il successo solo il finale, ha condotto la 45esima edizione dello Zecchino d’Oro con Cino Tortorella e Heather Parisi. Molto attiva nel campo delle fiction, ha recitato in Don Matteo (nel ruolo di Amanda), Codice Rosso, Provaci ancora Prof! e RIS Roma – Delitti imperfetti. Accanto alla tv, ha intrapreso anche la carriera cinematografica. In sala è stata vista in Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia e Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina. Tra i suoi ultimi lavori, oltre a Tutta un’altra vita, si ricorda Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale con Christian De Sica.

Ilaria Spada: vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Ilaria Spada ha intrecciato da giovane una relazione con il collega Nicolas Vaporidis. Dopo aver rotto con l’attore, si è legata nel 2011 all’attore Kim Rossi Stuart, plurivincitore dei Nastri d’argento e una volta trionfatore ai David di Donatello. Come raccontato dalla stessa attrice, i due si sono incontrati durante una cena organizzata da Caterina Balivo (poi testimone delle loro nozze) e da lì non si sono più lasciati. Pochi mesi dopo il fidanzamento, la donna annunciò pubblicamente di essere incinta, tanto che ha dato alla luce il primo figlio, Ettore, a novembre dello stesso anno.

Nel 2019 i due sono convolati a nozze, poco prima che Spada partorisse il secondogenito, Ian. «Ho scoperto l’importanza del matrimonio nel tempo», ha dichiarato l’attrice in una recente intervista. «L’amore mi è sempre parso abbastanza, ma ammetto che è una sensazione bellissima dire “mio marito”». L’attrice ha un profilo Instagram con 76,9 mila follower su cui pubblica momenti di vita privata e scatti intimi con il marito.