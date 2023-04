Tutta la luce che non vediamo: trama e cast della serie Netflix

Tutta la luce che non vediamo è la nuova serie di Netflix tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulizer scritto da Anthony Doerr. Il serial tra i più attesi dell’anno verrò caricato sulla piattaforma streaming a novembre 2023.

Tutta la luce che non vediamo: la trama

Il prodotto racconta la storia di Marie-Laure LeBlanc, una ragazza francese cieca il cui coraggio e la cui speranza faranno da contraltare alla violenza e alla distruzione della guerra. La serie è incentrata sule vicende vissute da lei e dal padre, Daniel LeBlanc, che fuggono da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per impedire che finisca nelle mani dei nazisti. I due saranno seguiti, durante tutta la loro fuga, da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa. La ragazza e il papà troveranno rifugio a St. Malo, una piccola cittadina sul mare dove Marie Laure incontrerà Werner, un adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler. Le vite dei due ragazzi si intrecceranno portando a dei risvolti inaspettati.

Tutta la luce che non vediamo: cast e quando esce

La serie in quattro episodi è diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight, già creatore di Peaky Blinders. Nel cast, oltre ad Aria Mia Loberti (scoperta da Levi in un casting globale a cui hanno partecipato attrici cieche e ipovedenti) e Nell Sutton (Marie-Laure da giovane), ci sono Louis Hofmann (Werner), il vincitore agli Emmy Award e candidato all’Oscar Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Lars Eidinger (Von Rumpel), il vincitore del Golden Globe e candidato agli Emmy Hugh Laurie (zio Etienne) e Marion Bailey (Madame Manec). Tutta la luce che non vediamo sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 2 novembre 2023.