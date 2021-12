Tutta colpa di Freud, la serie con Claudio Bisio stasera 21:40 su Canale 5: cosa sapere, il cast

Stasera 1 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata di Tutta colpa di Freud – La serie per la regia di Rolando Ravello. Già disponibile da febbraio su Amazon Prime Video, si ispira all’omonimo film di Paolo Genovese del 2014. Nel cast Claudio Bisio, Max Tortora, Claudia Pandolfi e Luca Bizzarri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Tutta colpa di Freud -la serie, trama e cast dell’episodio di stasera 1 dicembre 2021 su Canale 5

Francesco, una vita in supporto delle sue tre figlie

La storia segue in 8 puntate le vicende di Francesco Taramelli (Claudio Bisio), psicanalista milanese intento a godersi la vita ora che le sue figlie sono cresciute e divenute indipendenti. La maggiore, Marta (Marta Gastini), ha 27 anni ed è una brillante dottoranda in Archeologia. Sara (Caterina Shulha) è invece in procinto di sposarsi con un ragazzo di nome Filippo (Valerio Morigi) e lavora nell’hotel di lusso dei suoi futuri suoceri. Infine la più piccola, la diciottenne Emma (Demetra Bellina), ha intenzione di recarsi a Londra per migliorare il suo inglese.

L’uomo è fiero del suo lavoro, condotto senza l’aiuto della moglie, Angelica Delony (Magdalena Grochowska), che ha abbandonato la famiglia per seguire il suo sogno di lavorare in una Ong. Francesco ha così potuto contare solo su se stesso e su Matteo De Tommasi (Max Tortora), suo grande amico ed ex tassista di Roma, che le tre ragazze chiamano affettuosamente zio. Quando però tutto sembra procedere per il meglio, il futuro delle figlie si inceppa.

Il cambio di rotta e l’incontro con la psichiatra Anna

Emma, mentre sta per salire sull’aereo, conosce Claudio Malesci (Luca Bizzarri), titolare dell’agenzia di Web Marketing più conosciuta del Paese e, folgorata dalle potenzialità di una collaborazione, decide di non partire più. Sara, proprio il giorno del suo matrimonio, si innamora della sua wedding planner Niki (Lana Vlady). Marta, invece, scopre che Ettore Ascione (Luca Angeletti), suo professore nonché amante, ha ceduto la sua ricerca per cui ha lavorato a lungo al raccomandato di turno.

Nel frattempo, ignaro di quanto stia succedendo alle figlie, Francesco ha un malore e finisce al Pronto Soccorso, dove a curarlo è Anna Cafini (Claudia Pandolfi). La donna, psichiatra di turno, gli spiega che si è trattato di un attacco di panico, probabilmente colpa della “sindrome del nido vuoto”. L’uomo non ci crede e torna a casa, scoprendo che la realtà è ora diversa da quello che credeva.