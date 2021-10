Tutta colpa della Fata Morgana, stasera su Rai1: Nicole Grimaudo, carriera e vita privata

Secondo e ultimo appuntamento di Rai1 con il ciclo Purché finisca bene. Stasera 19 ottobre alle 21,20 andrà in onda Tutta colpa della Fata Morgana per la regia di Matteo Oletto. Nel cast Nicole Grimaudo, Davide Iacopini e Claudia Potenza. Il film sarà disponibile alla visione anche in streaming su RaiPlay.

Tutta colpa della Fata Morgana, trama e cast del film di stasera su Rai1

La storia segue le vicende di Gabriella (Nicole Grimaudo) che, assieme alle sua amica Anna (Claudia Potenza), ha un sogno: aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, in Calabria. A rovinarle i piani giunge però Claudio (Davide Iacopini), imprenditore di Milano che compra la casa diroccata in cui sarebbe dovuta sorgere l’azienda di Gabriella per costruire un hotel. Il caso vuole che l’uomo si rivolga proprio a lei per chiederle una mano con l’arredamento.

Gabriella e la sua amica Anna volevano aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, ma un imprenditore di Milano è arrivato per rovinare i loro piani…

Per il ciclo "Purchè finisca bene" – #TuttaColpaDellaFataMorgana STASERA 19 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/3d3z31TGtb — Rai1 (@RaiUno) October 19, 2021

Gabriella non vuole arrendersi e, sebbene all’inizio sia propensa a rifiutare la proposta, escogita un piano laborioso per impossessarsi dell’edificio. Dopo una chiacchierata con nonna Teresa (Aurora Quattrocchi) scopre infatti che il palazzo è noto come “La Casa del Violinista” e, secondo le leggende locali, sarebbe stato colpito in passato da una terribile maledizione. Decide dunque di renderlo davvero maledetto, sperando di far scappare Claudio. Per raggiungere il risultato, fa leva sul capo cantiere. Si tratta di Pasquale (Corrado Fortuna), marito di Anna, fifone patentato.

Il progetto è stato girato interamente in Calabria fra Scilla, Briatico e Pizzo Calabro. Nel cast anche Tecla Insolita, Antonino Sgrò e Fiorenza Pieri.

Chi è Nicole Grimaudo, carriera e vita privata dell’attrice di Tutta colpa della Fata Morgana

Nicole Grimaudo: le tappe della carriera

Catanese, classe 1980, Nicole Grimaudo ha esordito nel 1994 nell’ultima edizione del programma Non è la Rai, prima di intraprendere la carriera nel mondo del cinema. In poco tempo è divenuta una delle donne più amata dello show, giungendo a condurre alcune puntate al posto di Ambra Angiolini. Il debutto come attrice nel 1996, quando ottenne una parte in Sorellina e il principe del sogno, miniserie di Lamberto Bava. Due anni dopo è approdata anche al cinema, recitando in Tu Ridi nel ruolo della figlia di Pirandello. Nel corso della sua carriera, è apparsa in numerose produzioni televisive di successo tra cui Un posto tranquillo, il bell’Antonio con Daniele Liotti, L’ispettore Coliandro, Nero a metà e R.I.S. – Delitti imperfetti. Per quanto riguarda il cinema, invece, ha recitato in Baarìa di Tornatore, Mine vaganti di Özpetek e Le leggi del desiderio di Silvio Muccino.

Nicole Grimaudo: la vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Nicole Grimaudo è legata dal 2013 al compagno Francesco, giornalista della Rai. I due si conoscevano già da piccoli, essendo entrambi originari della città metropolitana di Catania, ma si sono subito persi di vista. Si sono ritrovati al matrimonio di un’amica e lì è scattata la scintilla. «In un anno e mezzo abbiamo avuto tutto, figlio compreso», ha detto l’attrice in un’intervista a Io Donna. «Il nostro è un amore forte e solido. Veniamo entrambi da famiglie con valori simili, con lui mi sento come se fossi a casa». La coppia ha due figli, Pietro, nato nel 2014, e il piccolo Giulio, nato a gennaio del 2021. L’attrice, molto attiva sui social, ha un profilo Instagram con 11,3 mila follower su cui pubblica stralci di vita personale e professionale.