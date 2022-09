La tomba di Nerfertiti potrebbe essere dietro quella di Tutankhamon

Dove si trova Nefertiti? Da decenni ormai gli archeologi sono alla ricerca della tomba che custodisce la mummia della moglie di Akhenaton, sovrana d’Egitto dalla leggendaria bellezza. Molti sostengono che riposi ancora oggi in una sala adiacente alla tomba del suo successore, il non meno celebre faraone bambino, Tutankhamon. Fior di scienziati hanno a lungo dibattuto sulla reale presenza di una camera nascosta, ma finora nessuno ha saputo fornire una risposta definitiva. Oggi un’ulteriore scoperta si appresta ad alimentare la discussione. Nicholas Reeves, ex curatore del Dipartimento di antichità egizie del British Museum, è convinto di aver trovato la prova mancante in alcuni geroglifici. I cartigli attuali, secondo lo storico, sarebbero infatti un rifacimento di alcuni disegni precedenti, realizzati per l’eterno riposo della regina Nefertiti.

Cosa suggeriscono i geroglifici nella tomba di Tutankhamon

L’analisi di Reeves si è concentrata su alcuni cartigli della parete nord nella tomba di Tutankhamon. In essi è possibile vedere Ay, successore del faraone bambino, reggere un’ascia cerimoniale ed eseguire alcuni rituali sacri per la sepoltura del suo predecessore. L’ex curatore del British Museum è però convinto che non siano originali, ma un rifacimento ad hoc di alcuni geroglifici più vecchi. Protagonista del rito cerimoniale sarebbe lo stesso Tutankhamon, nell’atto di dare l’estrema unzione a Nefertiti. «Un’attenta ispezione rivela chiare tracce sottostanti con un nome ricorrente, quello di Tutankhamon», ha detto al Guardian. «Indicherebbero così l’originale proprietaria della tomba, ossia Nefertiti». A supporto della sua teoria, Reeves ha presentato alcuni tratti facciali del faraone, i cui lineamenti sarebbero compatibili con la regina. «Il volto della mummia è indiscutibilmente legato a lei».

Reeves ritiene dunque che la tomba di Tutankhamon altro non sia che la sezione esterna di un altro luogo di sepoltura molto più grande. «La vera camera si trova al di là di ciò che si può vedere attualmente», ha proseguito al Guardian. Già sette anni fa l’archeologo, con l’ausilio di immagini ad alta risoluzione, aveva suggerito la presenza di porte inesplorate per via di linee sotto le superfici intonacate. «La decorazione è stata cambiata», ha detto senza dubbi Reeves. «La forma e le dimensioni della tomba di Tutankhamon sono inoltre troppo piccole per un re». L’esperto inserirà la nuova scoperta in una nuova pubblicazione, The Complete Tutankhamon, in uscita il prossimo 28 ottobre. Sarà un aggiornamento di un ulteriore lavoro già rilasciato ad inizio Anni 90 e capace di sollevare numerose discussioni.

Un ulteriore conferma grazie a una parete fra i muri nord ed est

Non solo geroglifici. A supporto della tesi ci sarebbe anche una struttura artificiale fra i muri nord ed est della tomba. «Le prove suggeriscono che una falsa parete ostruisce il passaggio per un’estensione della camera», ha detto al Guardian George Ballard, massimo specialista delle analisi radar. «La parete est è in pietra naturale, tagliata però come fosse un muro. Nessuno costruisce qualcosa nella Valle dei Re senza motivo». Per quanto singolare, infine, la presenza di due tombe affiancate non rappresenterebbe un unicum nella storia egizia. A Tanis infatti, gli archeologi hanno scoperto le sepolture di Psusennes I e Amenenope, risalenti alla XXI dinastia, dietro un divisorio in pietra decorato. «Tutankhamon sarebbe un intruso all’interno di una sezione esterna di una tomba regale significativamente più grande», ha concluso Reeves.