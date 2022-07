Turkmenistan, i Berdimukhamedov tra Russia, Cina e Occidente

Il modello della repubblica ereditaria non è nuovo nello spazio postsovietico. I primi a instaurarlo sono stati gli Aliyev in Azerbaijan, dove dopo il crollo dell’Urss l’ex ufficiale del Kgb e membro del Politburo Heydar Aliyev è diventato presidente della nuova repubblica indipendente sul Mar Caspio. È stato in carica per 10 anni, dal 1993 al 2003, prima di lasciare il posto al figlio Ilham, che da allora tiene le redini di una democrazia più di nome che di fatto. Da qualche mese il Turkmenistan sta seguendo la stessa via, dopo che Gurbanguly Berdimukhamedov si è fatto da parte e ha guidato alla successione, attraverso il consueto esercizio elettorale fittizio, il primogenito Serdar.

Gli Stan dell’Asia centrale sono partner di comodo anche per Ue e Usa

Il passaggio non ha suscitato molto scalpore, da un lato perché tra febbraio e marzo, quando ad Ashgabat è stata avviata la transizione, il mondo occidentale era impegnato con l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, dall’altro perché il Turkmenistan e le altre ex repubbliche sovietiche, dall’Azerbaijan appunto al Kazakistan o all’Uzbekistan, sono partner di comodo per Europa e Stati Uniti, al di là delle inclinazioni poco democratiche: potere fatto di gas e petrolio, soprattutto in un momento in cui la questione energetica è diventata fondamentale nella ridefinizione degli equilibri mondiali.

Il Turkmenistan e la dinastia dei dei Berdimukhamedov

Il Turkmenistan è però il più isolato degli Stan centrosiatici e i suoi presidenti sono sempre stati degli attori misteriosi sul palcoscenico internazionale, a partire da Saparmurat Nyazov, segretario del partito comunista turkmeno ai tempi sovietici e primo capo di Stato, in carica sino alla morte avvenuta nel 2006. Detto Turkmenbashi, il padre di tutti i turkmeni, ha costruito uno Stato dittatoriale e chiuso, quasi sul modello nordcoreano a livello interno, coltivando però rapporti soprattutto con i vicini dell’ex Urss e anche con la Cina. Dopo la sua improvvisa scomparsa è salito al potere Gurbanguly Berdimukhamedov, con un passato da dentista prima di diventare ministro della Salute, primo ministro e poi capo di Stato. Dietro la sua abdicazione molte speculazioni e poche certezze, se non quella delle elezioni anticipate il 12 marzo e la vittoria scontata dell’unico candidato serio, il figlio Serdar.

Ashgabat tra equilibri geopolitici e interessi energetici

Nato nel 1981, il nuovo capo di Stato turkmeno segue la scia dei suoi predecessori, sia per quanto riguarda la guida ferma del Paese sia per ciò che concerne i rapporti internazionali, con preferenze che vanno soprattutto ai grandi player della regione centroasiatica, Russia e Cina, senza però escludere gli Stati Uniti, anche solo per quella strategia dell’equilibrio che Ashgabat ha adottato sin dai tempi dell’indipendenza nel 1991. Le relazioni con Mosca e Pechino sono improntate all’insegna del pragmatismo, soprattutto in chiave di sicurezza e di energia, tra l’Afghanistan, con cui il Turkmenistan condivide oltre 800 km di confine, e le risorse turkmene che fanno gola a tutti, non solo a Oriente. E poi ci sono i grandi progetti come il Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India pipeline) in ballo da anni e che non riescono ad essere davvero finalizzati a causa di varie ragioni, economiche e geopolitiche, con troppo attori a volersi spartire la torta.

Serdar Berdimukhamedov si trova insomma di fronte a una sfida fondamentale in un momento in cui la guerra in Ucraina ha fatto crescere la tensioni anche sulla scacchiera dell’Asia centrale. Nonostante il passaggio di consegne sia filato liscio, anche se il 73 per cento dei consensi non rappresenta certo un successo, e la presenza del padre dietro le quinte gli conceda il sostegno, per ora incondizionato, di tutto l’apparato, resta da vedere quanto il nuovo presidente, con i suoi 41 anni il più giovane tra i leader degli Stan, sarà capace di tenere sotto controllo le élite desiderose di un cambiamento più radicale nella gestione del Paese e di mantenere stabilità nella cornice internazionale che si sta deteriorando e che dall’esterno può condurre a turbolenze ad Asghabat.