Turisti spagnoli intossicati a Darfo Boario Terme: «Colpa delle lasagne»

Una comitiva di turisti spagnoli si è sentita male dopo avere mangiato in un ristorante nei pressi dell’aeroporto di Malpensa (Varese). Tutte e 57 le persone del gruppo hanno avuto sintomi da intossicazione alimentare e alcune sono finite anche in ospedale. Sotto accusa il piatto di lasagne che avevano consumato a cena.

Turisti spagnoli intossicati

I cittadini, provenienti da Alicante e di età compresa tra i 64 e gli 84 anni, si erano fermati a mangiare in un ristorante prima di ripartire in autobus con destinazione Darfo Boario Terme. Una volta arrivati in hotel, hanno iniziato ad accusare i primi malori, chi nausea e diarrea e chi malessere generale, fino a quando il mattino successivo sei di loro non sono state portate in ospedale in codice verde. Il personale dell’albergo, allarmato dal susseguirsi di malori dei turisti, ha infatti avvertito il 112 e sul posto sono intervenuti una decina di medici insieme ai Carabinieri di Breno e ai tecnici dell’ATS per accertamenti.

A loro è stato riferito che la sera precedente i turisti non avevano toccato cibo presso la struttura, pertanto la causa dei malori dovrebbe essere direttamente riconducibile alle lasagne consumate in zona Malpensa – a tavola, tutti avevano attinto dallo stesso menu il cui piatto principale erano proprio la specialità italiana. Ulteriore conferma dell’ipotesi della lasagna avariata il fatto che anche l’autista del bus che trasportava il gruppo si sarebbe sentito poco bene, e pure lui avrebbe mangiato solo lasagne nel varesotto.

Indagini in corso

Una volta scattato l’allarme, i Nas dei Carabinieri hanno avviato le indagini nel ristorante di Malpensa sequestrando parte dei prodotti messi in vetrina nelle scorse ore che potrebbero aver causato l’intossicazione. Resta ora da attenderne l’esito per capire se sia stato effettivamente il cibo ivi consumato il responsabile della reazione.