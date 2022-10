Turiste belghe uccise da un pirata della strada: fermato un sospettato

Tragico evento successo nella capitale: due turiste belghe sono state investite sull’Autostrada A24 mentre aiutavano un automobilista che si era fermato sulla strada. Gli agenti stanno indagando per identificare l’uomo e stanno seguendo alcune piste.

L’incidente che ha tolto la vita alle turiste belghe

L’incidente che ha causato la scomparsa delle due turiste belghe si è verificato nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre nel territorio di Roma Est. Soggiornavano nella capitale per una vacanza insieme, Jessy e Wibe, i nomi delle due ragazze, mentre erano dirette verso il loro albergo, si sono imbattute in un incidente. A quel punto le turiste belghe sono scese, per aiutare le persone colpite nel sinistro e accertarsi delle loro condizioni.

Mentre erano sulla carreggiata una macchina le ha travolte, per poi darsi alla fuga. Il personale sanitario in ambulanza, chiamato dai testimoni oculari che hanno assistito alla scena, ha tentato di rianimarle, ma per le ragazze era troppo tardi. Presenti sul luogo del doppio incidente diversi mezzi di soccorso, che oltre alle due turiste si sono occupati degli automobilisti rimasti coinvolti nel primo incidente.

Le indagini e i sospetti degli agenti

Tramite le immagini acquisite dalle telecamere presenti lungo quel tratto di strada, la polizia stradale sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inoltre, le autorità sono a lavoro per identificare la volontà da parte del conducente che si trovava alla guida dell’auto che ha investito le turiste belghe. Gli agenti avrebbero già fermato una persona sospetta nel pomeriggio di domenica tramite la ricostruzione realizzata finora. L’uomo dopo aver sostato con la macchina sarebbe fuggito a piedi.

Gli investigatori hanno chiesto dove fosse al momento in cui è accaduto l’omicidio stradale che ha coinvolto le due turiste belghe. Gli agenti pensano che sia lui il pirata della strada e stanno procedendo con le indagini per avere un quadro completo della situazione.