Turiste belghe uccise a Roma, gli amici: “Wibe aspettava un figlio”

Sono Jessy Dewildeman e Wibe Bijls le due turiste belghe uccise a Roma, mentre prestavano soccorso a tre persone rimaste gravemente ferite in un tamponamento. L’uomo che le avrebbe falciate con la sua Smart è fuggito a piedi, ma è stato poi rintracciato dalle forze dell’ordine. Intanto, sui social, amici e parenti delle due giovanissime ragazze si disperano: «Wibe era incinta».

Turiste belghe uccise a Roma: «Jessy aiutava tutti»

«Il modo in cui è morta Jessy, soccorrendo delle persone in un paese straniero, è la dimostrazione di quello che era mia sorella: aiutava tutti. Si sarebbe buttata nel fuoco», si dispera sul web il fratello Jason. Jessy Dewildeman, 24 anni, è morta con la sua amica Wibe Bijls, 25 anni, sul trinchetto per la Roma-L’Aquila, a Tor Cervara. La sera di sabato scorso in quel tratto di strada c’era stato un grave tamponamento e tre persone erano rimaste ferite. Le due turiste belghe avevano dunque accostato per prestare soccorso. Erano da poco passate le 22.30, quando una Smart a tutta velocità le avrebbe investite senza lasciare loro possibilità di scampo.

Alla guida un 38enne, Francesco M., che dopo l’impatto avrebbe abbandonato il veicolo semi distrutto per scappare a piedi nelle campagne di Roma Est. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato un’ora più tardi, condotto in ufficio e su disposizione del pm di turno denunciato a piede libero per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. «Era buio, non le ho proprio viste», avrebbe cercato di spiegare il presunto investitore. Si attendono i risultati definitivi dell’alcoltest e del drugtest, ma sull’uomo pende già l’emissione di misure cautelari da parte del gip che potrebbero spalancargli le porte del carcere. C’è il sospetto che si fosse messo al volante senza avere la patente di guida. E non si esclude che sia questo il motivo per cui si è allontanato dal posto.

Chi erano Jessy e Wibe

«Mia figlia Jessy era una ragazza d’oro, sempre pronta ad aiutare gli altri. Alla fine le è stato fatale. Questo viaggio a Roma lo sognava da una vita, è stato un regalo di una signora per la quale si occupava della manutenzione della palestra. Un modo per manifestare la sua riconoscenza per un lavoro ben fatto. Ginnastica, musica e viaggi in tutto il mondo, queste erano le sue passioni», dice sul web la madre di Jessy.

Wibe, amica di una vita di Jessy, era invece chef di talento che lavorava nelle cucine del ristorante Casa Mundo. Stando a quanto riportano i suoi amici (scrive il Messaggero), la 25enne era incinta. Lascia il papà, che aveva avuto di recente un incidente in moto, tre sorelle e un fratello. «Se pensavate di aver visto il peggio della vita, ecco questo è il peggio», hanno scritto loro sui social.