Turiste belghe, la ragazza soccorsa: «Quel pirata merita l’ergastolo»

Parla la ragazza soccorsa dalle turiste belghe a Roma, poi investite e uccise dal pirata della strada Francesco Moretti. «Merita l’ergastolo», dice la 19enne che era ferma sulla A24 e ha assistito alla tragedia. «Nella mia mente è rimasta l’immagine di queste due ragazze a terra».

La ragazza soccorsa dalle turiste belghe: «Mi fa rabbia che sia scappato»

Come riporta la Repubblica, si chiama Beatrice una delle ragazze soccorse dalle turiste belghe a Roma, poi investite e uccise da un pirata della strada. La giovane di 19 anni sabato sera si trovava sulla A24, fuori dalla Ford Fiesta che aveva appena tamponato una Panda. Seppure non si trattasse di un grave incidente, la loro presenza sullo svincolo per Tor Cervara aveva attirato l’attenzione delle turiste belghe, che avevano accostato per prestare loro soccorso.

«Subito dopo sulla A24 è piombata la Smart che ha travolto quelle due ragazze. I pezzi di auto mi sono arrivati in faccia», ha testimoniato a quattro giorni dall’incidente in cui sono morte le belghe Jessy DeWildeman e Wibe Bijls. «Mi fa molto rabbia che quell’automobilista sia scappato. Vorrei che avesse l’ergastolo. Nella mia mente è rimasta l’immagine di queste due ragazze a terra».

Una volta ricevuti i soccorsi, «sono rimasta per qualche ora ricoverata in ospedale. Ho ferite sul collo e in viso, mi hanno dato alcuni punti alle guance. Alla guida c’era un mio amico, stavamo andando a Ostia. Ho ricordi confusi». La ragazza riesce a ricomporre la scena: «di me che scendo dalla macchina e del mio amico che mi abbraccia. In quel momento un botto terribile. Ci siamo messi di lato e poi ho visto che il mio amico era a terra, anche lui è stato colpito dalla Smart».

E continua: «Una delle due ragazze era dall’altra parte della carreggiata, avevo perso i miei occhiali e non vedevo bene. I miei amici mi hanno detto che non c’era nulla da fare per tutte e due. Nessuno è andato da loro fino quando non è arrivata l’ambulanza perché eravamo spaventati. Sono molto triste e trovo ingiusto tutto questo. Quelle ragazze erano in Italia per divertirsi e sapere che una di loro era incinta mi fa stare male».

Chi è Francesco Moretti, il pirata della strada che ha travolto le ragazze

Francesco Moretti, 53 anni, è l’uomo che ha ucciso le turiste belghe. «Sono disperato, non pensavo di avere travolto delle persone, credevo di avere colpito una macchina», dice dalla cella del carcere di Regina Coeli. Accusato di duplice omicidio stradale e omissione di soccorso, non ricorda «cosa sia accaduto, ho dei vuoti di memoria. Sicuramente ho fatto la spesa perché avevo le buste in macchina».

Come certificano gli esami, Moretti era sotto l’effetto di alcol e droga la notte dell’incidente. Da quando aveva solo 16 anni, Moretti era entrato nel vortice della tossicodipendenza. Per questo aveva collezionato piccoli furti, rapine e qualche estorsione, allungando la fedina penale. A Roma viveva con la madre e il padre. Da quando i genitori sono morti era praticamente da solo. Dell’anziana madre gli era rimasta la macchina, la Smart con cui ha travolto Jessy e Wibe.

A testimoniare l’accaduto anche un ematoma causato sul petto di Moretti dall’airbag che si è attivato dopo l’impatto, prima che l’indagato fuggisse. «Sono scappato perché non ho la patente e sarei finito nei guai, non sapevo di aver fatto del male a qualcuno», continua a ripetere senza darsi pace.