Il turista che si tuffò da un palazzo a Venezia è stato identificato: multa da 2 mila euro

La ricerca dei responsabili era iniziata la scorsa settimana quando un giovane turista inglese si era tuffato dal tetto di un palazzo, esibendosi in altri salti, tra le calle di Venezia. Il ragazzo e i tre amici che erano con lui erano stati segnalati alle autorità di frontiera e oggi, anche grazie ai loro stessi post che riportavano l’impresa sui social, tutti sono stati identificati a conclusione delle indagini avviate dalla polizia municipale del capoluogo veneto in collaborazione con la polizia di frontiera.

Al turista che si tuffò a Venezia multa da 2 mila euro

Per loro, l’amara notifica: non potranno più rientrare in Italia in quanto verrebbero espulsi, con ulteriori pesanti conseguenze per il più spericolato dei quattro che si era lanciato dall’edificio che dà su campo di San Pantalon e sul Rio Novo. A lui è stata notificata, come postato dallo stesso sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, una sanzione di 2 mila euro: «Subito duemila euro a testa di multa e valuteremo il risarcimento danni. Grazie alla polizia locale e a quella di frontiera per il grande lavoro svolto. Aspettiamo le scuse pubbliche».

L’ultima “cafonata” a Venezia, tuffo spaventoso da un palazzo in laguna e finale da brivido. Indignati Zaia e Brugnaro pic.twitter.com/8LBlQ0T25D — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) March 25, 2023

Faceva parte di una squadra sportiva professionista

Qualora i quattro giovani non dovessero rispettare il divieto di entrare in Italia, riceverebbero inoltre una multa di 3 mila euro per varie violazioni. Del gruppo inglese, in questi giorni, si è saputo di più: si tratta infatti di una squadra sportiva professionale di parkour – come riportato nel loro profilo instagram – dal nome Phat. Le loro gesta erano state diffuse su YouTube, beffando il sindaco Brugnaro per «aver sfidato i suoi avvertimenti». Scoprire la loro identità non è stato complesso, considerato che le foto dei salti artistici sono state postate sul profilo team_phat e in ogni immagine è stato taggato l’autore del gesto, con tanto di annuncio: «Il video fuori ora youtube». Sulla loro bio, è presente il link per acquistare dallo shop e il motto del gruppo è: «With a very strong and positive mindset».