Tricase, morta una turista tedesca: è caduta su una scogliera

Tragedia a Tricase, in provincia di Lecce, in Puglia: una turista di nazionalità tedesca di circa 70 anni è caduta da una scogliera ed ha perso la vita. La turista si trovava in vacanza nella località pugliese e avrebbe perso l’equilibrio dalla scogliera. Tuttavia, sulla vicenda stanno attualmente indagando i carabinieri per scoprire qualcosa di più sulla dinamica dell’incidente.

La dinamica della morte della turista tedesca a Tricase

Non si hanno ancora molte informazioni in merito alla dinamica della morte della turista tedesca a Tricase. Comunque, secondo una prima ricostruzione, la donna di circa 70 anni era in compagnia del marito e stava scendendo le scale che portano alla scogliera della località balneare. Improvvisamente, la donna sarebbe caduta, forse ha perso l’equilibrio e ha urtato violentemente il capo contro la superficie sottostante. La donna sarebbe morta sul colpo. I soccorritori del 118 sono subito dopo giunti sul luogo allertati dal marito ma non avrebbero potuto fare nulla: gli operatori sanitari allora hanno constato il decesso della turista tedesca. Sul luogo sono giunti poi anche i carabinieri e hanno soccorso anche il marito della donna in stato di shock per l’incidente. Per ora l’ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale. Tuttavia, i carabinieri sul luogo stanno cercando di raccogliere indizi e ricostruire completamente la dinamica dell’incidente così da avere un quadro completo sul dramma avvenuto a Tricase.

Ennesimo incidente a un turista sul territorio italiano

La tragedia di Tricase è solo l’ennesimo incidente avvenuto a un viaggiatore sul territorio italiano. Qualche giorno fa infatti, un turista polacco è stato aggredito a Catania. Il turista dopo essere stato derubato del cellulare, è stato spinto a terra e ha sbattuto violentemente la testa. L’uomo ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico all’Ospedale Garibaldi Centro della città siciliana. Le sue condizioni sembrano essere leggermente migliorate rispetto ai giorni scorsi ma non sono ancora ottimali.