Turista morto in Santa Croce a Firenze: familiari risarciti con oltre 2 milioni

Il turista spagnolo Daniel Testor morì nel 2017 all’interno della Basilica di Santa Croce a Firenze. Un frammento di capitello si staccò inaspettatamente colpendo il giovane per cui, nonostante gli immediati soccorsi, non ci fu nulla da fare. Ora, a distanza di oltre cinque anni, la famiglia ha ottenuto un risarcimento di oltre 2 milioni.

Turista morto a Firenze: risarcimento di oltre 2 milioni ai familiari

Il pezzo di pietra staccatosi dal soffitto che uccise Daniel Testor sarebbe stato causa di incuria da parte di chi doveva sorvegliare sullo stato della Basilica. «La tragedia di poteva evitare», ha dichiarato il pm Benedetta Foti nel corso della requisitoria del processo in corso a Firenze a carico degli allora vertici dell’Opera di Santa Croce. Ai familiari è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni e 250 mila euro. «Un monitoraggio costante della struttura monumentale avrebbe potuto rilevare che era aumentato il rischio di cedimento», ha continuato il pm.

Insomma, un fatale incidente che con l’adeguata manutenzione si sarebbe potuto evitare. Per questo, il pm Foti ha chiesto una condanna per omicidio colposo.

Le condanne chieste

L’ Opera di Santa Croce, l’ente che si occupa della tutela, della conservazione e della valorizzazione del complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, a seguito della requisitoria della Procura ha inviato una nota nella quale sottolinea di aver svolto sempre con continuità il compito di tutela del complesso monumentale attraverso specifiche direttive e assegnando per la loro realizzazione ingenti risorse economiche.

La posizione del pm Foti è stata comunque irremovibile e il magistrato ha chiesto la condanna per i quattro imputati. Per tutti l’accusa è omicidio colposo: 9 mesi di reclusione per l’allora presidente dell’Opera di Santa Croce Irene Sanesi, un anno per Stefania Fuscagni che l’ha preceduta, un anno e 6 mesi per il segretario generale Giuseppe De Micheli e per il tecnico responsabile Marco Pancani. La sentenza del giudice Viriginia Mazzeo è prevista il prossimo 17 marzo.