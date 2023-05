Turista italiano morto annegato a Rio De Janeiro: Marco Nastasi aveva 39 anni

Tragedia in Brasile per un nostro connazionale. Il turista italiano Marco Nastasi è morto in mare a Rio De Janeiro dopo essersi buttato fra le onde per un bagno rilassante che si è purtroppo rivelato fatale.

Turista italiano morto annegato a Rio de Janeiro

L’uomo si trovava presso la Praia da Barra da Tijuca, in una zona a ovest della città. Il dramma si è consumato nella mattinata di mercoledì 19 maggio. Sembra che la vittima si trovasse al livello del palo 8 nella spiaggia brasiliana quando è stata travolta all’improvviso da un’onda che non gli ha lasciato scampo. Al momento della tragedia, a quanto pare, sulla riva era presente anche la moglie, costretta ad assistere alla terrificante scena senza poter far nulla per salvare la vita del compagno, che non è più riemerso.

Come riporta la stampa locale, pare che le autorità avessero avvisato la popolazione rispetto ai rischi dei tuffi in mare in quel tratto di costa, dove il mare in questi giorni è particolarmente agitato. Nastasi si sarebbe tuffato comunque, senza però riuscire a stare a galla. Inutile l’intervento dei bagnini, che sono (invano) accorsi in suo aiuto. Fin da subito le condizioni dell’uomo, che da tempo viveva in Colombia, sono apparse disperate. I medici l’hanno rapidamente trasportato in elicottero nel più vicino ospedale, ma non hanno potuto far altro che confermarne il decesso. Marco lascia la moglie e un figlio di 10 anni.

Le parole del sindaco di Mezzolombardo

A poche ore di distanza dal tragico evento, il primo cittadino del comune dove Nastasi era originario, Christian Girardi, ha commentato: «La comunità è rimasta molto colpita da questa terribile notizia. Siamo molto vicini alla famiglia per questo momento così difficile e di enorme dolore. Il Comune si è attivato con la famiglia per garantire il pieno supporto nelle pratiche per il rientro della salma. […] Anche se aveva lasciato il paese, rientrava spesso in Trentino per venire a trovare i genitori, i familiari e gli amici. È una grande tragedia che ci colpisce molto, tutti ricordano Marco con grande affetto e la comunità si strige alla famiglia, la comunità è molto colpita da questo lutto.»