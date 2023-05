Turista italiana ferita in Corsica da un proiettile: era in camper col marito

Una bella vacanza rilassante all’estero che avrebbe facilmente potuto finire in tragedia. Una turista italiana di 58 anni ha seriamente rischiato la vita nelle scorse ore dopo essere stata sfiorata da un proiettile mentre si trovava all’interno del suo camper in compagnia del compagno. Tutto è successo intorno alle 22 di ieri, mercoledì 24 maggio.

Turista italiana ferita in Corsica da un proiettile

Il fatto di cronaca è accaduto all’interno di un parcheggio situato vicino al comune di Casanova, nell’isola francese. Il veicolo all’interno del quale la coppia si trovava è stato raggiunto all’improvviso da diversi colpi da pistola. Ad essere stata colpita è stata soltanto la donna, mentre il marito (che era al suo fianco) è rimasto completamente illeso. Almeno per il momento, la dinamica del misfatto non è del tutto chiara: ad ogni modo, le autorità di Bastia sono attualmente al lavoro per chiarire le responsabilità dell’accaduto e hanno aperto un’inchiesta contro ignoti per tentato omicidio.

A proposito di quanto successo, il procuratore della Repubblica di Bastia, Arnaud Viornery, ha dichiarato: «La pista di un colpo sparato accidentalmente non è quella che gli inquirenti ritengono più probabile».

Come sta la donna

Sembra che la persona coinvolta in questa aggressione a colpi di arma da fuoco stesse praticando il “campeggio libero” in un’area di sosta non predisposta per camper, roulotte e tende. La turista, di cui non si conoscono le generalità, sta fortunatamente bene. I paramedici l’hanno infatti subito trasportata nel più vicino ospedale di Corte, sebbene le sue condizioni abbiano richiesto un ricovero immediato a Bastia.

Contrariamente ai suoi programmi iniziali, ovviamente, la donna non potrà tornare in Italia domani, come aveva previsto. Dopo essere stata operata all’addome dovrà passare in Francia ancora qualche giorno, fino a completa guarigione.