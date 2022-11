Turista americano scomparso nel 2019: trovata la sua tenda tra i boschi

Ci sarebbe una svolta nel caso del turista americano scomparso nel 2019. Nei boschi sarebbe stata trovata una tenda e, all’interno, un capo di abbigliamento che la famiglia ritiene sia il suo. L’uomo scomparso si chiama Liam Biran ed era arrivato a Torino nel maggio 2019, come turista. La tenda è stata ritrovata nei boschi della Val D’Aosta. In particolare, si tratterebbe dei boschi di Saint-Pierre.

Turista americano scomparso, potenziale svolta: trovata una tenda

Nell’ultima chiamata ai familiari, il 32enne aveva detto di volersi recare a Parigi, ma la sua carta di credito mostra invece come destinazione del treno proprio Aosta. Da quel momento in poi, di Liam si sono perse le tracce per 3 lunghi anni. La settimana scorsa un telespettatore della nota trasmissione di Chi l’Ha Visto aveva riconosciuto la tenda che l’uomo portava con sé e aveva raccontato che in quel periodo si sarebbe avvertito odore di animali morti.

I carabinieri si sono recati sul posto e hanno ritrovato la tenda. Poi, hanno proceduto al sequestro della stessa e degli oggetti all’interno. Tra questi ci sarebbe stata anche una camicia. Secondo la trasmissione televisiva «I genitori hanno riconosciuto la camicia tra gli effetti personali rinvenuti nei boschi sopra Saint-Pierre». Al momento non sarebbero stati trovati i documenti dell’uomo.

L’uomo era scomparso nel 2019

Il 32enne è scomparso mentre si trovava a Torino. I punti oscuri, però, non mancano. Prima di tutto, gli inquirenti dovranno capire perché il turista americano poi scomparso abbia detto alla famiglia di voler andare a Parigi e poi sia andato ad Aosta. Infatti, non è sceso prima della fermata prefissata, ma avrebbe preso direttamente un biglietto diverso. Poi, si dovrà capire che fine hanno fatto i documenti e quindi l’uomo.

Per perlustrare la zona, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’utilizzo dei droni per avere una visione dall’alto.