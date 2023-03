Turismo, Franco Rosso morto a 94 anni: inventò i viaggi organizzati

Grazie a lui, migliaia di persone hanno potuto godere di momenti di divertimento e relax e hanno conosciuto il piacere del viaggio in compagnia, organizzato passo dopo passo. Franco Rosso, colui che ha inventato i viaggi organizzati in Europa, promuovendoli sui cataloghi delle crociere, è morto oggi a Lugano all’età di 94 anni.

Franco rosso morto a 94 anni

Il fondatore del gruppo italiano che porta il suo nome, leader nel settore turistico con passaggio del testimone ad Alpitour, aveva aperto la prima sede dell’Ufficio Turistico Franco Rosso a Torino nel 1953. Negli Anni Settanta si fece promotore di una variegata offerta di viaggi in Africa: un marchio in continua evoluzione, con la cessione del ramo viaggi e l’avvio del progetto imprenditoriale legato al Planhotel Group Resorts, società di gestione alberghiera con 13 strutture nel mondo, di cui 7 di proprietà. Nel 1996, il colosso, terzo nelle classifiche nazionali con un fatturato di 285 miliardi, venne messo in vendita per 35 miliardi.

La storia del successo raccontata in un libro

Nel 2002 viene pubblicato il libro Cinquant’anni di tour operating in Italia per mano di Franco Rosso. Un libro la cui descrizione anticipa: «Il più famoso fra i tour operator italiani racconta con linguaggio colloquiale, divertito e divertente, la sua vicenda umana e imprenditoriale, che ha segnato e condizionato la nascita e la crescita del viaggio organizzato in Italia. La grande passione per il suo mestiere, insieme a quella per l’Africa, traspare in ogni pagina e riesce a fare di un volume che ha un rigore narrativo e didattico preciso, uno strumento di conoscenza unico per le vicende anche inedite che racconta e per il quadro generale di sviluppo del settore turistico che ne scaturisce. Si tratta di una lettura fondamentale per tutti coloro che si occupano o hanno intenzione di occuparsi di turismo». I funerali di Franco Rosso sono stati fissati per giovedì alle 14 al Tempio Crematorio di Lugano con successiva cerimonia all’hotel The View di Lugano.