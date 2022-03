Turchia-Italia: dove vedere l’amichevole di oggi 29 Marzo, orario, formazione e arbitro

La delusione è ancora forte, ma è tempo di ripartire. Dopo la sconfitta casalinga contro la Macedonia del Nord nei playoff, che ha estromesso l’Italia dai prossimi Mondiali in Qatar 2022, la Nazionale cerca stasera in Anatolia un primo passo per ricominciare. Dall’altra parte del campo ci sarà la Turchia, altra delusa per la sconfitta in Portogallo dopo un match che l’aveva vista in corsa fino alla fine. La partita di stasera 29 marzo sarà visibile in diretta alle 20,45 su Rai1 e in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

«Sono ancora giovane e voglio vincere un Mondiale, oltre all’Europeo». Così Roberto Mancini che, in conferenza alla vigilia, ha confermato che resterà sulla panchina della nazionale. Il ct, nonostante la disfatta della scorsa settimana, proverà stasera nuove pedine da inserire nel suo scacchiere in vista dei prossimi impegni ufficiali. A giugno infatti si terrà la Finalissima tra campioni continentali contro l’Argentina, vincitrice della Copa America, poi sarà il turno della Nations League. «Contro il Portogallo ci è mancato il coraggio», ha detto invece Stefan Kuntz, da un anno sulla panchina dei turchi. «Non è questione di modulo o tattica, la squadra non ha creduto a sufficienza nella vittoria». Arbitro di Turchia – Italia sarà l’albanese Enea Jorgji, assistito dai connazionali Juxhin Xhaja e Ilir Tartaraj e dal quarto ufficiale Dojando Myftari.

Turchia – Italia: le probabili formazioni di stasera 29 marzo 2022 su Rai1

Qui Italia, dentro Zaniolo e Scamacca

Dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, già diversi giocatori hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Fra questi Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Jorginho, oltre a Florenzi e Berardi. Roberto Mancini dovrebbe pertanto presentare a Konya già una bozza dell’Italia 2.0 che tenterà di far dimenticare il recente fallimento azzurro. Davanti a Donnarumma, confermato tra i pali, ci saranno Acerbi e Chiellini (forse alla sua ultima presenza in azzurro), con De Sciglio e Biraghi sulle fasce. A centrocampo, Cristante agirà in cabina di regia con al suo fianco Pessina e Tonali. Davanti spazio a due terzi del tridente del Sassuolo con Scamacca e Raspadori assieme al romanista Zaniolo.

Qui Turchia: l’ultima in Nazionale per Yilmaz

Stasera a Konya dovrebbe invece essere l’ultima partita con la maglia della Nazionale turca per Burak Yilmaz. Il veterano numero 9 aveva infatti annunciato il suo addio dopo la sconfitta con il Portogallo, in cui aveva anche sbagliato il rigore del potenziale 2-2. Il suo ct però gli consegnerà una passerella davanti al proprio pubblico. Nel 3-4-2-1 contro l’Italia, davanti al portiere Cakir ci saranno Demiral, Kabak e Soyuncu. A centrocampo spazio per l’interista Calhanoglu al fianco di Kokcu, con Celik e Kutlu sulle corsie laterali. Sulla trequarti Akturkoglu e l’ex Roma Under supporteranno l’unica punta Burak Yilmaz.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. Ct: Mancini.

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Akturkoglu, Under, Yilmaz. Ct: Kuntz.