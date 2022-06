Turchia, l’ONU ha approvato il cambio di nome da Turkey a Türkiye

Da Turkey a Türkiye. Secondo quanto riportato da Anadolu Agency, organo di stampa statale, Ankara ha inviato una lettera alle Nazioni Unite per chiedere formalmente di modificare il nome inglese adoperato per fare riferimento alla Turchia nelle trattative diplomatiche e nelle occasioni ufficiali. Una mossa sapientemente inserita nell’operazione di rebranding del Paese e, soprattutto, finalizzata a svincolarsi dal termine che, per una questione di omonimia, indica anche il tacchino e, automaticamente, porta con sé una serie di connotazioni negative decisamente evitabili.

Perché il governo turco ha richiesto il cambio nome all’ONU

Come confermato anche dal Guardian, la risposta dell’ONU è stata tempestiva. Il segretario generale António Guterres, infatti, ha ricevuto la richiesta del ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu e il cambio è stato ufficializzato poco dopo aver preso vivsione della corrispondenza. «Non è la prima volta che ci viene presentata una petizione del genere. Anzi, si tratta di un evento piuttosto comune», ha spiegato al Washington Post Stéphane Dujarric, portavoce di Guterres. Nel caso della Turchia, l’esecutivo del presidente Recep Tayyip Erdoğan spinge da parecchio tempo affinché la denominazione internazionale dello stato sia Türkiye (pronunciato tur-key-yay), mantenendo dunque intatta la formula adoperata localmente e adottata a partire dal 1923 con l’entrata in vigore della dichiarazione d’indipendenza.

E così, da dicembre 2021, il capo di stato ha imposto l’utilizzo del lemma come strumento per garantire una rappresentazione dignitosa dei valori e del patrimonio culturale ottomano, estendendo l’obbligo anche alle etichette apposte sui prodotti destinati all’esportazione (che, di conseguenza, riportano tutti ‘Made in Türkiye’ e non ‘Made in Turkey’), ai ministri del suo gabinetto, che sono tenuti a utilizzarlo nei documenti pubblici prodotti dai singoli dicasteri, e agli organi di stampa. Tra questi, ad esempio, c’è anche l’emittente TRT World che, trasmettendo in inglese, ha immediatamente introdotto il cambio.

#Turkey's request on changing its name to ''Türkiye'' has been validated by the U.N. We will see ''Made in Türkiye'' on the products anymore and basically, it's the actual name that we use locally 🇹🇷 pic.twitter.com/TJ3dgDWi9r — Serif The Broker (@serifnadivarli) June 2, 2022

«Googlando ‘Turkey’ veniva fuori una serie confusa di immagini, articoli e definizioni che confondevano la nazione con il tacchino, un volatile noto per essere parte del menu dei banchetti organizzati in America a Natale o per il Ringraziamento», ha comunicato il network, «così come, sul Cambridge Dictionary, il termine viene presentato in senso metaforico come riferimento a una persona stupida e poco intelligente o a una situazione destinata a finire malissimo. Ecco perché i Turchi preferiscono l’altra opzione, che percepiscono molto più in linea con l’immagine che vogliono offrire oltre il Bosforo».

Una rivoluzione che ha travolto anche il turismo

Ovviamente, questo restyling ha toccato da vicino anche le iniziative legate al turismo. Sempre quest’anno, il governo ha lanciato un video promozionale nel quale viaggiatori provenienti da diverse parti del globo pronunciano la frase «Hello Türkiye» davanti alle località e ai monumenti più noti del Paese. Una campagna che, a detta dell’ufficio comunicazione della presidenza, ha un obiettivo ben preciso: «promuovere e normalizzare questa nuova versione tanto sulle piattaforme nazionali quanto, soprattutto, su quelle estere».

Molti, tuttavia, hanno segnalato un problema da non sottovalutare: il nome, infatti, presenta una lettera che non esiste nell’alfabeto inglese, dettaglio che potrebbe renderne complicata l’adozione al di fuori dei confini territoriali. Esattamente come successo nel 2016 con la Repubblica Ceca che, nonostante abbia depositato all’ONU un toponimo ridotto, Czechia, si ritrova a essere presa in causa, molto più frequentemente, con l’alternativa estesa.