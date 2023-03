Turchia, bimbo chiamato SergioMattarella per ringraziare l’Italia

È nato in Turchia un bimbo che, in onore dell’Italia è stato chiamato SergioMattarella. La madre del piccolo ha deciso di chiamarlo così dopo il parto, avvenuto in un ospedale da campo, per ringraziare i medici italiani che l’hanno aiutata.

Il bimbo nato in Turchia e chiamato SergioMattarella

SergioMattarella tutto attaccato, è questo il nome del bambino appena nato nell’ospedale da campo della Maxiemergenza della Regione Piemonte installato dalla Protezione Civile nella zona di Antiochia, una delle più devastate dal recente sisma.

La madre del piccolo ha dovuto partorire con il cesareo d’urgenza e, per ringraziare l’equipe di medici italiani che l’hanno aiutata, lei e il marito hanno deciso di scegliere questo nome per il loro bimbo. Nome che si aggiungerà poi al cognome di famiglia.

Il racconto del medico

Salvatore Piazza è il nome del medico palermitano che da tempo vive a Torino e che dal 4 al 18 marzo ha preso parte alla missione ad Antiochia organizzata dalla Regione Piemonte in soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nella notte fra il 5 e il 6 febbraio 2023.

«Nel nostro ospedale da campo è nato un bimbo, uno dei tanti che abbiamo visto venire alla luce durante i giorni trascorsi in Turchia. La famiglia ha detto di aver scelto quel nome per dire simbolicamente grazie a tutta Italia» ha spiegato il dottore che ha voluto regalare al piccolo anche un suo portafortuna: la sciarpa del Palermo Calcio. Il club siciliano, fiero del gesto di Piazza, ha dedicato un intero post nell’account Instagram della società al piccolo SergioMattarella avvolto nella sciarpa della squadra.

Il medico ha anche affermato: «Tanti bambini sono nati, abbiamo aiutato per come è stato possibile, ricevendo in cambio un affetto di cui resteremo per sempre grati. È un’esperienza che non dimenticherò mai».