t!Upcycling, il progetto di Temera e MERMEC Engineering per il riciclo creativo

Temera, leader nelle soluzioni tecnologiche web 3.0 per aziende, con particolare attenzione agli strumenti di AI (Artificial Intelligence), annuncia una partnership strategica con MERMEC Engineering, società del Gruppo MERMEC e parte della holding Angel (guidata dal Cav. del Lavoro Vito Pertosa) specializzata nello sviluppo di alta tecnologia per i settori del ferroviario, aerospaziale, aviazione e meccatronica digitale. Il primo progetto a sancire la collaborazione tecnologica tra le due società è t!Upcycling, la soluzione che si occuperà di riciclo creativo, ovvero quel processo di trasformazione di prodotti invenduti e materiali di scarto o indesiderati in nuovi articoli di qualità superiore. Un’attività votata all’aumento sia della consapevolezza dei consumatori in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica (anticipando quindi le leggi comunitarie che impediranno la distruzione dei prodotti in eccedenza), sia della percezione qualitativa del prodotto finale.

Temera e MERMEC Engineering lanciano t!Upcycling

Ad oggi i brand in grado di fare upcycling del loro prodotto sono una minoranza e gli operatori specializzati nel riconoscimento dei prodotti da riciclare devono ricorrere a classificazioni “visive” dei prodotti, procedendo all’identificazione di un oggetto alla volta. La soluzione t!Upcycling, ideata da Temera ed implementata tecnologicamente da MERMEC Engineering, permetterà di automatizzare parte di questo processo, utilizzando i dati forniti dalle aziende, per ottimizzare la logistica, impattando sull’efficienza dell’intera filiera.

Grazie all’identificazione multi-modale (Multi Modal IDentification), che prevede l’utilizzo integrato delle tecnologie RFID e di visione artificiale, viene assicurato il riconoscimento di ogni oggetto in qualsiasi casistica, anche quelli sprovvisti di tag RFID. Attraverso una telecamera in ambiente a luce controllata e un lettore RFID, t!Upcycling rileverà (detection) e riconoscerà (recognition) nello Stock Keeping Unit (SKU – codice univoco che le aziende utilizzano per tracciare gli inventari, riferiti ai principali dettagli di prodotto come il modello, la tipologia, la taglia, il colore) l’item da riciclare, fornendo agli operatori specializzati le corrette informazioni per lo smaltimento e il disassemblaggio del prodotto specifico e la re-immissione nella filiera produttiva dei materiali utili.

Le dichiarazioni dei vertici

Francesco Pieri, CEO di Temera, ha così commentato l’iniziativa: «L’obiettivo è aiutare i brand a certificare i prodotti che riciclano e allo stesso tempo automatizzare il processo di riconoscimento tramite visori, bypassando l’attuale riconoscimento manuale dei prodotti da smaltire e usando le risorse di AI. Siamo specializzati nel mondo luxury e fashion, intendiamo quindi rivolgerci al nostro mercato di riferimento, le aziende di moda. Il progetto pilota è stato realizzato su borse e scarpe, in futuro sarà applicato anche ad altre classi merceologiche. Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con MERMEC Engineering, eccellenza italiana e fornitore tecnologico di alto profilo, e nella Joint Venture Temera avrà il ruolo strategico e commerciale di proporre e fornire il servizio alle imprese».

Gli ha fatto eco Niccolò Chierroni, CEO di MERMEC Engineering: «Siamo estremamente soddisfatti di questa partnership poiché le nostre competenze, sviluppate e affinate in settori strategici e safety-critical, nazionali e internazionali, possono finalmente essere messe a disposizione di un’azienda d’eccellenza come Temera. Questo è solo l’inizio di un percorso congiunto che ha l’obiettivo di contribuire alla promozione di un’economia circolare e sostenibile attraverso l’applicazione di nostre soluzioni proprietarie di Intelligenza Artificiale e Computer Vision nel settore della moda e del lusso, con lo scopo di generare subito benefici tangibili per i clienti finali e per l’ambiente tutto».