Migranti, naufragio in Tunisia: un morto e almeno 5 dispersi

Tragedia al largo delle coste della Tunisia. Un’imbarcazione carica di migranti è naufragata e coloro che erano a bordo hanno dovuto salvarsi con mezzi di fortuna. Le autorità sono poi intervenute per prestare soccorso ai migranti ma purtroppo si sono resi conto che c’è stato un morto. Inoltre, almeno 5 persone risultano disperse per ora.

Il naufragio della barca dei migranti e il numero di persone presenti sull’imbarcazione

Un’altra tragedia che vede coinvolta i migranti, è naufragata una nave che trasportava un gruppo di migranti tunisini nelle acque del Mediterraneo centrale. L’imbarcazione che comprendeva a bordo 16 o 17 persone è affondata nella notte tra il 7 e l’8 novembre al largo di Capo Angela, in Tunisia. Non si hanno ulteriori dettagli in merito al naufragio.

La Guardia costiera locale, giunta sul luogo con due motovedette in un baleno appena ha ricevuto la richiesta d’aiuto, ha soccorso 10 persone disperse in mare, recuperato un corpo ed è alla ricerca di almeno cinque dispersi che mancano all’appello. Le ricerche continuano assiduamente per recuperare almeno i corpi e per confermare il numero di vittime effettivo del naufragio avvenuto nel Mediterraneo lungo le coste della Tunisia.

Il salvataggio dei soccorritori e coloro che hanno raggiunto la riva a nuoto

I soccorritori nel rapporto ufficiale hanno registrato il recupero di 6 persone nei pressi del luogo dell’affondamento della barca. Inoltre, sembrerebbe che ben 4 profughi siano riusciti a mettersi in salvo da soli, raggiungendo a nuoto la costa.

Insomma, la Guardia Costiera ha svolto il suo ruolo e ha salvato la maggior parte dei migranti. D’altra parte, continuano le ricerche per recuperare anche i dispersi e capire cosa abbia potuto causare il naufragio. Tuttavia, il problema dei migranti continua a esistere e chissà se il Governo Meloni possa trovare una soluzione efficace per questa questione.