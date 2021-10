Tú sí que vales, stasera su Canale 5: Teo Mammuccari, carriera vita privata e Instagram del conduttore

Arte, talento, performance. Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara tornano stasera, alle 21,30 su Canale 5, alla guida di Tú sí que vales. Grandi esibizioni ma soprattutto tante risate animeranno la serata di Mediaset, che oggi dovrà contrastare l’atteso esordio su Rai1 di Ballando con le stelle. Intanto lo show si gode il record di ascolti ottenuto lo scorso sabato, quando dominò il prime time con il 31 per cento di share. Il programma, come di consueto, sarà anche disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Tú sí que vales, scaletta e giuria stasera16 ottobre 2021 su Canale 5

Al centro del talent show ci saranno performance di danza, musica, comicità e molto altro. I concorrenti dovranno infatti sfidarsi per raggiungere gli ultimi atti e poter condividere il palcoscenico con artisti di fama nazionale. Come annunciato di recente, la semifinale di Tú sí que vales, in programma per fine novembre, ospiterà una performance di Alessandra Amoroso che, per l’occasione, dovrebbe anche presentare live un nuovo brano. Per assistere da vicino all’esibizione dell’artista salentina, però, i concorrenti dovranno prima convincere i giudici dello show. Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi non sono infatti intenzionati a fare sconti, mostrandosi più agguerriti e rigidi che mai man mano che ci si avvicinano all’atto finale.

VAMOS!!! Arriva l’imperdibile appuntamento con i FUORI ONDA di #TuSiQueVales! 💥 Pronti per la quinta puntata? Tutti sintonizzati SABATO 16 OTTOBRE in prima serata su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/eF1wOKGMwl — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 13, 2021

Ad aiutare i concorrenti ci sarà Sabrina Ferilli, guida della giuria popolare che potrà assecondare o contrastare il parere dei quattro giudici in studio. New entry dell’anno, invece, è Giulia Stabile. La ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici sarà infatti chiamata a gestire i contenuti per il web, specialmente sulla piattaforma Witty Tv fondata da Maria De Filippi. La ragazza, presenza fissa dietro le quinte, farà anche qualche comparsa sul palco con performance che richiameranno le esibizioni dei concorrenti.

Teo Mammuccari, carriera e vita privata del giudice di Tú sí que vales stasera 16 ottobre 2021 su Canale 5

Teo Mammuccari, gli inizi e la carriera in tv

Uno dei giudici storici di Tú sí que vales al fianco di Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi è Teo Mammuccari, volto noto del palinsesto di Mediaset. Il conduttore, cimentatosi anche come attore e cantante, è nato a Roma il 12 agosto 1964.

Dopo gli inizi come animatore turistico, è approdato in televisione nel 1995 come attore di Scherzi a Parte e poi come conduttore di Seven Show per Europa 7. Cinque anni dopo ha iniziato a lavorare per Le Iene come inviato, prima di passare su Rai2 come presentatore di Libero. Nel corso degli anni ha presentato programmi celebri del palinsesto come Veline (2002-2004), Cultura moderna (2006-2007), Scherzi a Parte (2009) con Belén Rodríguez e Le Iene con Ilary Blasi (2015-2017).

Come detto, oltre che presentatore Teo Mammuccari si è anche cimentato come cantante. Nel 2004 infatti ha pubblicato il suo primo album, Canzoni Belle, contenente il tormentone Nando. Ha anche recitato nel film Streghe verso nord (2001) di Giovanni Veronesi e nella serie tv Piper (2009).

Teo Mammuccari, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Teo Mammuccari è stato legato sentimentalmente per tre anni (2006-2009) all’ex velina Thais Souza Wiggers. I due hanno avuto una figlia, Julia, nata nel 2008. Attualmente, il presentatore non sarebbe legato a nessuna donna, sebbene alcuni rumors lo abbiano voluto vicino negli anni a Juliana Moreira. In merito ai social, Mammuccari vanta un profilo Instagram con 223 mila follower su cui pubblica stralci di vita personale e professionale.