Tú sí que vales stasera su Canale 5: chi è Sadeck, ballerino e finalista di oggi

Tú sí que vales, è tempo di finale. Stasera 27 novembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda l’ultimo atteso appuntamento con l’ottava edizione del programma. Alla guida, come da tradizione, Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara che introdurranno i finalisti, tra cui l’atteso Sadeck. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Tú sí que vales, finalisti e giuria di stasera 27 novembre 2021 su Canale 5

Come in ogni puntata, anche oggi i concorrenti si sfideranno in esibizioni di vario tipo, spaziando dalla danza alle acrobazie fino ad arrivare all’illusionismo. L’obiettivo sarà quello di convincere la giuria, al cui tavolo siederanno anche stasera Maria de Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Accanto a loro anche una giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli. Sul palco anche Giulia Stabile, ultima vincitrice del talent show Amici, la quale si occuperà dei contenuti per il web.

Grande novità della finale di Tú sí que vales sarà la presenza attiva del pubblico, che per la prima volta potrà esprimere il proprio parere tramite il televoto. Saranno principalmente i telespettatori, oltre ai giudici in studio, a decretare chi potrà portarsi a casa il montepremi da 100 mila euro in gettoni d’oro. I finalisti in gara sono Cristian Sabba, atleta di soli 11 anni, gli acrobati Solasta, lo stuntman Jonathan Goodwin e il duo canadese di pattinatori Mat e Mym. E ancora, l’illusionista Alessandro Paragiaghi, gli atleti Manuel e Francesco Gaggi, gli acrobati Duo Rokashskovs e il ballerino Sadeck. Completano la serie il motociclista acrobatico Samuel Zuccali e gli acrobati Duo Noar.

Sadeck, chi è il ballerino finalista

Famoso sul web e fra le celebrità, il ballerino e coreografo Sadeck sarà uno dei finalisti di Tú sí que vales in gara questa sera. Grazie al suo profilo Instagram, seguito da 218 mila persone, è possibile apprendere come sia uno dei ballerini che accompagnano Shakira durante i suoi video. È possibile vederlo alle spalle della cantante anche nel video Girl Like Me con i Black Eyed Peas.

Durante una delle sue esibizioni, Sadeck ha rivelato di avvalersi molto spesso per le sue coreografie dell’aiuto di suo fratello, in una collaborazione che mescola la musica e la danza. Nell’esibizione che lo ha portato in finale ha detto di aver prestato molta attenzione alla natura e agli stormi degli uccelli che si librano nell’aria senza confini.