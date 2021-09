Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara tornano alla guida di Tú sí que vales, programma in onda su Canale 5 da stasera, sabato 18 settembre 2021, alle 21,30. Il talent show, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione, è basato sull’omonimo format di origine spagnola andato in onda tra il 2008 e il 2013 su Telecinco.

Come ogni anno, i concorrenti dovranno esibirsi in prove di canto, danza, abilità, comicità e molto altro di fronte a una giuria d’eccezione pronta a valutarli senza esclusione di colpi. Obiettivo è quello di raggiungere la finale per provare ad aggiudicarsi il montepremi di 100 mila euro. Oltre ai tre conduttori, confermati nel ruolo di giudici Maria De Filippi, habitué dei canali Mediaset, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Presente anche la giuria popolare, capitanata anche in questa stagione da Sabrina Ferilli.

Se squadra che vince non si cambia, Tú sí que vales ha deciso di apportare una piccola aggiunta. Da quest’anno infatti sarà presente in studio Giulia Stabile, ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici. La giovane classe 2002 si occuperà dei contenuti per il web, in particolar modo sul portale Witty Tv fondato dalla stesa Maria De Filippi. La ragazza, stabilmente posizionata dietro le quinte, farà anche qualche incursione sul palco per esibirsi in performance ispirate a quanto fatto dai concorrenti.

Martín Castrogiovanni, carriera e vita privata dell’ex rugbista stasera 18 settembre 2021 a Tú sí que vales su Canale 5

Martìn Castrogiovanni Gli esordi e la carriera sportiva

Accanto a Belén Rodríguez ci sarà anche l’ex rugbista della Nazionale Italiana Martín Castrogiovanni. Originario dell’Argentina, è nato a Paraná il 21 ottobre 1981 da genitori italiani. Appassionato di rugby fin da ragazzo, si è sportivamente formato nel ruolo di pilone nella sua città natale, prima di trasferirsi in Italia all’età di 20 anni. Qui ha ottenuto il suo primo contratto da professionista con il Calvisano, in provincia di Brescia, club in cui ha militato per cinque anni. Durante questi anni ha anche ottenuto la prima convocazione in Nazionale, esordendo nel 2003 contro gli All Blacks e partecipando anche alla Coppa del Mondo in Australia.

Nel 2006 è approdato in Inghilterra, a Leicester, con cui ha subito vinto il titolo nazionale, divenendo anche il primo pilone a vincere il titolo di Miglior giocatore dell’anno. Dopo aver bissato il titolo nel 2009, vinse la Premiership anche nel 2010 prima di abbandonare le coste britanniche per approdare in terra francese e vestire la maglia del Tolone dal 2013 al 2015. Nonostante le poche soddisfazioni transalpine, in quegli anni ha raggiunto assieme a Sergio Parisse il traguardo delle cento presenze in azzurro.

Martìn Castrogiovanni, il ritiro dal rugby e le apparizioni in tv

Operato nel 2015 per un neurinoma al plesso lombare, è tornato in campo dopo soli due mesi prima di annunciare il ritiro l’anno successivo, chiudendo la carriera proprio con il Paraná che lo aveva lanciato da giovane. Da allora si è dedicato a istruire i giovani ragazzi durante i loro primi passi nel rugby e alla carriera televisiva. Nel 2014 ha condotto la serie di documentari di Rete 4 Lo spettacolo della natura, mentre due anni dopo ha presentato Il più forte su DMax con il combattente di MMA Alessio Sakara, assieme a cui dal 2017 è volto fisso di Tú sí que vales. In quello stesso anno ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione con la sciatrice Giulia Candiago e con la pallavolista Veronica Angeloni. Attualmente è sposato con Daniela Marzulli, attrice che ha interpretato Lorella Cuccarini nella serie tv di Stefano Accorsi 1992.

Alessio Sakara, carriera e vita privata del lottatore di MMA stasera 18 settembre 2021 a Tú sí que vales su Canale 5

Alessio Sakara, gli esordi e l’approdo in America

Ad accompagnare Belén Rodríguez e Martín Castrogiovanni, stasera a Tú sí que vales ci sarà anche Alessio Sakara. Romano, classe 1981, è cresciuto a Pomezia dove ha iniziato a frequentare le scuole calcio e i ring della boxe. Le troppe ammonizioni ed espulsioni sul rettangolo verde però lo hanno presto convinto a appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi interamente al pugilato. Ancora minorenne, ottenne le prime vittorie sul ring nei vari tornei regionali prima di arrivare al tanto agognato trionfo nazionale. Dopo una breve esperienza in Colombia, è stato costretto a tornare in Italia per prestare il servizio militare. Fu proprio nel nostro paese che venne a conoscenza delle arti marziali miste che lo hanno appassionato sin da subito, portandolo così ad abbandonare la boxe.

Grazie alle sue doti sull’ottagono, si è trasferito negli Stati Uniti dove è stato il primo italiano a ottenere l’ingresso in UFC (Ultimate Fighting Championship), una delle leghe di categoria più importanti del mondo. Soprannominato Legionarius, è rimasto nell’organizzazione per otto anni nei quali ha sfidato anche alcuni fra i migliori combattenti del ranking. La sua carriera in UFF si è chiusa con un totale di sei vittorie e otto sconfitte. L’anno successivo è entrato nella lega croata Final Fight Championship, prima di tornare negli Stati Uniti l’anno successivo, quando ha firmato per la Bellator MMA, l’organizzazione di arti marziali miste in cui è tuttora iscritto. Nel 2020 ha anche aperto a una possibilità di tornare sul ring, ma solo dopo il suo ritiro dall’MMA e per eventi benefici.

Alessio Sakara, carriera televisiva e vita privata

Accanto alla carriera sportiva, Alessio Sakara ha anche partecipato a diversi programmi televisivi. Nel 2013 è apparso infatti in Pechino Express su Rai2, mentre nel 2016 ha condotto con Martín Castrogiovanni Il più forte su DMax. Dal 2017 è stabilmente alla conduzione di Tú sí que vales.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’atleta è da sempre molto riservato. Tuttavia, si sa che è attualmente fidanzato con Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi e autrice di Uomini e Donne e di Temptation Island. Prima dell’attuale relazione, è stato sposato con una donna di nome Adele, dalla quale ha avuto anche due figli: Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Il loro matrimonio è finito nel 2018.