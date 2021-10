Nuovo appuntamento su Canale 5 con Tú sí que vales. Con la guida di Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, stasera alle 21,30 è tempo di grandi esibizioni ma soprattutto grandi risate. Il talent show, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione, deve molto all’omonimo format di origine spagnola in onda tra il 2008 e il 2013 su Telecinco. Come per le altre occasioni, anche la puntata di stasera sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity.

Tú sí que vales, scaletta e giuria dello show stasera 9 ottobre 2021 su Canale 5

Come ogni anno, i concorrenti si esibiranno in varie prove di danza, comicità, musica e molto altro ancora. A giudicarli, un quartetto d’eccezione pronto a esaltare i pregi ma soprattutto a notare i difetti delle varie performance. Oltre ai tre conduttori, confermata anche per quest’anno la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Non mancherà ovviamente la giuria popolare, alla cui guida siederà come sempre Sabrina Ferilli. Obiettivo primario di tutti i concorrenti è quello di raggiungere la finale e provare ad aggiudicarsi il montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro.

Da quest’anno, inoltre, Tú sí que vales gode della presenza in studio di Giulia Stabile, giovane ballerina vincitrice dell’ultima edizione del talent show Amici. La ragazza, classe 2002, è chiamata a gestire tutti i contenuti per il web, in particolar modo sul portale Witty Tv fondato dalla stesa Maria De Filippi. Qui infatti, ogni settimana, vengono pubblicati i contenuti più interessanti della puntata e altri inediti. La ragazza, posizionata dietro le quinte è a stretto contatto con i concorrenti prima e dopo l’esibizione live, farà anche qualche personale incursione sul palco.

Rudy Zerbi, carriera e vita privata del giudice di Tú sí que vales stasera 9 ottobre 2021 su Canale 5

Rudy Zerbi, gli inizi e le produzioni discografiche

Critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico e dj. Tutto questo è Rodolfo Zerbi, più noto con il nome Rudy, nato a Lodi il 3 febbraio 1969. Dopo tre anni trascorsi con la madre nel suo paese natale (il padre, Davide Megnacci, non lo riconobbe alla nascita), si è trasferito a Santa Margherita Ligure, dove il nuovo compagno della madre gestiva un albergo.

Appassionato sin dalla giovane età alla musica, ha iniziato come dj, esibendosi in varie discoteche della zona. Dopo aver conseguito il diploma di studi scientifici e successivamente la laurea in Giurisprudenza, ha trovato lavoro come talent scout e produttore discografico per Sony Music. Qui ha raggiunto la notorietà grazie a interviste ad artisti internazionali e a svariate collaborazioni radiofoniche con la Gialappa’s Band, tra cui si ricorda Rai dire Sanremo.

Rudy Zerbi, l’approdo in tv

Dopo aver collaborato con grandi esponenti della musica italiana, tra cui Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Renato Zero e Mina solo per citarne alcuni, ha deciso di abbandonare la musica per dedicarsi ai programmi televisivi. Ha infatti partecipato a Amici e Italia’s Got Talent, rispettivamente nei ruoli di insegnante di canto e di giurato, prima di prender parte allo show di Gerry Scotti The Winner Is.

Rudy Zerby, vita privata e profilo Instagram

Nel 2010 è tornato in radio e da allora lavora per Radio Deejay, conducendo ogni domenica tra le 18 e le 20 Rudy Sunday insieme a Laura Antonini. Dal 4 ottobre 2014 è uno dei giurati fissi di Tú sí que vales. Per quanto riguarda la vita privata, Rudy Zerbi ha quattro figli avuti da tre compagne diverse. Dall’unione con la prima moglie Simona sono nati Tommaso e Luca, dall’attrice Carlotta Miti (nipote del cantante Gianni Morandi) ha avuto Edoardo, mentre grazie a Maria Soledad Temporini, sua compagna fino allo scorso aprile, è diventato padre di Leo. Il suo profilo Instagram @rudy_zerby vanta 2.1 milioni di followers.